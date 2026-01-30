Bianca Heinicke äußert sich zu ihrer Trennung von Julienco

Bianca Heinicke (32), früher bekannt als "BibisBeautyPalace", sprach jetzt in einem Twitch-Livestream mit YouTube-Kollegen Rezo (33) über ihr Leben nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Julian Claßen (32). Im Gespräch ging es vor allem um ihren persönlichen Wandel seit dem Ende der Ehe. Während Julian in der Vergangenheit seine Vorliebe für Luxus und materielle Dinge offen zeigte, habe sich Bianca inzwischen ganz bewusst vom Konsum distanziert. "Beziehungen enden, weil man doch meistens merkt, dass man andere Einstellungen zu gewissen Sachen hat oder sich auseinandergelebt hat", erklärte die Social-Media-Ikone.

Rezo hakte daraufhin nach, ob dieser Wandel auch innerhalb ihrer damaligen Ehe möglich gewesen wäre oder ob es die Trennung dafür gebraucht habe. Bianca antwortete ehrlich und reflektiert: "Für mich muss ich das ganz klar mit einem Ja beantworten, wobei ich es eigentlich gar nicht beantworten kann, weil ich gar nicht weiß, ob ich es geschafft hätte." Über die genauen Gründe für das viel diskutierte Ehe-Aus schweigt sie jedoch weiterhin konsequent. "Ich habe da nie drüber geredet und ich werde da auch nie drüber reden, aber was man sieht, sieht man. Wir sind einfach in vielen Punkten sehr unterschiedlich", stellte sie klar.

Die Trennung von Bianca und Julian hatte über lange Zeit für zahlreiche Spekulationen unter Fans gesorgt, doch inzwischen haben beide diese Phase hinter sich gelassen und neue Wege eingeschlagen. Bianca ist nun bereits seit dreieinhalb Jahren mit ihrem Partner Timothy Hill (30) glücklich. "Ich bin ganz verliebt", verriet sie im Gespräch mit Rezo und ließ sogar durchblicken, dass sie sich vorstellen könne, noch weitere Kinder zu bekommen. Auch beruflich blickt sie nach vorn: Fans dürfen sich schon jetzt auf ihr neues Buch "Wie man Geschichte schreibt – denn dein Leben verändert die Welt" freuen, das am 3. Februar 2026 erscheinen soll.

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

Instagram / timothyjordanhill Timothy Hill und Bianca Heinicke

Instagram / biancaheinicke Bibi Heinicke, Influencerin