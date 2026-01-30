"Tickende Zeitbombe": Mimi Fiedler ätzt gegen Gil Ofarim

Ruhig, hilfsbereit, fast schon sanft – so präsentiert sich Gil Ofarim (43) aktuell im Dschungelcamp, obwohl er dort immer wieder mit seinem Antisemitismus-Skandal und dem eingestellten Gerichtsverfahren konfrontiert wird. Während Mitcamper wie Ariel und Nicole Belstler-Boettcher (62) mit harten Worten nachbohren und Antworten fordern, bleibt der Sänger in den TV-Bildern freundlich und kontrolliert. Doch genau diese Gelassenheit stellt nun eine, die ihn seit Jahren kennt, massiv infrage: Schauspielerin Mimi Fiedler (50). In der RTL-Show "Die Stunde danach" spricht sie über ihren früheren Kollegen und nennt ihn dort eine "tickende Zeitbombe", die nur unter bestimmten Bedingungen explodieren werde.

Mimi, die mit Gil bei der Musikshow "It takes 2" zusammenarbeitete, beschreibt den Musiker im Talk mit Moderatorin Angela Finger-Erben (45) zunächst als "sehr kontrolliert, sehr vermeintlich bei sich". Dann legt sie nach und sagt: "Wie so eine tickende Zeitbombe halt ist. Ich glaube, dass der Typ, sobald er den Mund aufmacht, nur Mist erzählt!" Seine ruhige, fast stoische Art im Camp sei "nur eines seiner Persönlichkeitsanteile". Mimi behauptet, Gil sei in der Vergangenheit so geübt im Umgang mit Konfrontationen gewesen, dass ihn der Skandal um den Davidstern oder Fragen zum Prozess nicht aus der Bahn werfen würden. Explosionsgefahr sieht sie an anderer Stelle: "Wo er wahrscheinlich explodieren wird, ist, wenn er von ihr klein gemacht wird, nach dem Motto: 'Das hast du toll gemacht'", erklärte Mimi in Richtung Ariel.

Bereits vor Beginn seiner Teilnahme am Dschungelcamp wurde spekuliert, was Gil mit seinem Auftreten bezweckt. In einer der Sendungen ließ er zuletzt durchblicken, dass er aus einem bestimmten Grund die Reise in den australischen Busch angetreten habe. So erklärte er Mitcamper Stephen Dürr (51) während einer Nachtwache: "Ich bin unter anderem hier, um noch etwas zu erledigen, was ich zu machen habe."

Collage: ActionPress, Imago Collage: Mimi Fiedler, Gil Ofarim

RTL Patrick Romer und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026