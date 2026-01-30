Bei Premiere: Margot Robbie und Jacob Elordi halten Händchen

Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) sind derzeit auf Promo-Tour für ihren neuen Film. Mit "Wuthering Heights" kommt schon bald ihre sexuell angeheizte Verfilmung des Literaturklassikers von Emily Brontë auf die große Leinwand. Bei der Weltpremiere in Los Angeles zeigen sich die beiden Darsteller als vertraute Einheit – und halten sogar Händchen. Während Margot den Rock ihrer voluminösen Robe der Edelmarke Schiaparelli rafft, findet sie Halt bei Jacob, der im schwarzen Anzug an ihrer Seite glänzt.

Was ihre jeweiligen Partner wohl zu der intimen Geste von Margot und Jacob sagen? Margot ist seit über zehn Jahren mit ihrem Partner Tom Ackerley (36) liiert. 2016 gaben sie sich das Jawort und bekamen 2024 den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Jacob war in der Vergangenheit mit Frauen wie Zendaya (29) oder Kaia Gerber (24), der Tochter von Cindy Crawford (59), liiert. Nun steckt er bereits seit 2021 in einer turbulenten On-off-Beziehung mit der Influencerin Olivia Jade Giannulli (26). Im vergangenen August wurde bekannt, dass die beiden sich erneut getrennt hatten – einen Monat später wurden sie dann wieder gemeinsam bei einer Filmpremiere fotografiert. Im Oktober machten erneut Trennungsgerüchte die Runde.

Margot und Jacob zeigen sich nicht nur bei der Premiere vertraut – obwohl sie beide mit anderen Partnern liiert sind –, auch bei den Presseterminen fällt ihre Zuneigung füreinander auf. Kürzlich präsentierten sie stolz zwei identische Siegelringe, die sie an die Zeit am Set erinnern sollen. Fans unterstellen dem Leinwandduo, ihre Verbindung auf künstliche Art und Weise in die Öffentlichkeit zu zerren, um das romantische Drama "Wuthering Heights" effektiver bewerben zu können.

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi 2026

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi