Zitterpartie: Deutsche Handballer ziehen ins EM-Halbfinale

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat Grund zu feiern: Am Mittwoch tütet das Team von Trainer Alfred Gíslason den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft ein. Der Weg dahin war alles andere als einfach. Nach einer Niederlage gegen Dänemark ging es sowohl für Deutschland als auch für den letzten Hauptrundengegner Frankreich um alles. Und das war deutlich zu spüren: Die Stimmung auf dem Feld war streckenweise hektisch und nervös. Obwohl die Deutschen mit einem größeren Abstand von 19:15 in die Halbzeit gingen, verkleinerte Frankreich den Abstand in der zweiten Halbzeit immer mehr. Doch die Handballer um Kapitän Johannes Golla (28) behalten die Nerven und die Konzentration – auch wenn es eng wurde, Deutschland behält die Oberhand und beendet das Spiel mit einem Sieg von 38:34.

Auf dem Spielfeld beginnt die Mannschaft nach dem Abpfiff die Party – völlig zu Recht feiern sie den Einzug ins Halbfinale mit den Fans. "Wir freuen uns natürlich, dass wir das Ding geholt haben. [...] Wir sind einfach nur froh, dass wir das Spiel heute gewonnen haben", betont der mehrfache Torschütze Renars Uščins nach dem Spiel sichtlich erleichtert gegenüber ZDF. Besonders Spielmacher wie Juri Knorr (25) trugen maßgeblich zum Sieg des DHB-Teams bei. "Juri hat heute genau das Spiel gezeigt, das wir uns erhofft haben", meint auch Andreas Wolff (34). Aber hinter einem Sieg steht immer die ganze Mannschaft. Der Torhüter ergänzt: "Eine gute Mannschaftsleistung!"

Für die deutsche Mannschaft ist es sicher ein gewaltiger Push, den Titelverteidiger Frankreich aus dem Turnier gekickt zu haben. Aber die Pause währt nur kurz. Bereits am Freitag geht es im Halbfinale gegen Kroatien. Sollten sie das Spiel gewinnen, folgen am Sonntag die Spiele um Platz drei und vier oder das Finale um die ersten beiden Plätze. Neben Deutschland und Kroatien qualifizierten sich noch Dänemark und Island. Bisher konnten die Deutschen in dieser EM durchaus glänzen. Dabei gab es durchaus Gegner, die ihnen das Leben schwer machten. So endete beispielsweise das Match gegen Portugal mit einer riesigen Diskussion. Die Portugiesen waren mit der Schiedsrichterentscheidung, das letzte Tor gelten zu lassen, unzufrieden und machten ihren Unmut auch im Nachhinein noch Luft.

Getty Images Deutschlands Handballer nach dem Sieg gegen Frankreich bei der EM 2026

Getty Images Andreas Wolff im EM-Hauptrundenspiel Deutschland gegen Frankreich, Januar 2026

Imago Renars Uscins beim EM-Spiel Deutschland gegen Portugal, Januar 2026