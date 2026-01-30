Oralsex: Sarah Shahi verrät intime Geheimnisse in neuem Buch

Sarah Shahi (46) erhitzt mit ihrem neuen Buch "Life Is Lifey" die Gemüter – und spricht so offen über Sexualität wie selten zuvor. Die Schauspielerin, bekannt aus der Netflix-Serie Sex/Life, erklärte in einem Gespräch mit Us Weekly, warum sie ganze Kapitel ihrer Ratgeber-Premiere Themen wie Oralsex und Orgasmen widmet. "Persönlich war ich nie promiskuitiv." Sie habe erst relativ spät etwas über Anatomie gelernt. "Männer – das war etwas, das mir sehr einschüchternd vorkam." Nach dem Serienerfolg hätten sie unzählige Nachrichten von Frauen erreicht, die schrieben, dass sie noch nie einen Orgasmus erlebt hätten. "Das ist menschliche Natur, und Lust ist ein Geburtsrecht", betonte Sarah. "Wir sind nicht hier, um nur zu dienen, sondern wir sind auch hier, um selbst bedient zu werden." Die 46-Jährige machte damit klar: Sie will nicht nur unterhalten, sondern berühren – und Tabus brechen, wo sie ihnen begegnet.

Inhaltlich lässt die Autorin nichts aus: Sarah erzählte unverblümt, wie sie Anatomie und eigenes Begehren erst spät wirklich verstand und wie sie Unsicherheiten in Stärke verwandelte. "In dem Moment, in dem ich Angst vor etwas habe, ist das das Signal, es zu tun", zitiert sie Us Weekly. Ein Kapitel versammelt sogar konkrete Tipps zu Oralsex, ein anderes widmet sich der Frage, warum so viele Frauen nicht zum Höhepunkt kommen. Die Basis ist persönlich: Erfahrungen aus den "Sex/Life"-Jahren, der offene Blick auf frühere Beziehungen und die Erkenntnis, dass Intimität erlernbar ist. "Ich habe dieses Buch geschrieben, um mich selbst zu heilen", erklärte Sarah, die Ex-Frau von "Shameless"-Star Steve Howey (48). Sie hoffe, Leserinnen und Leser würden daraus Mut ziehen, authentischer und "so wahrhaftig wie möglich" zu leben und sich nicht von Erwartungen anderer bestimmen zu lassen.

Die Schauspielerin beschreibt, wie ihr das Feedback des Publikums Halt gab und wie ihr Austausch mit Frauen sie prägte. Mit ihrer Mischung aus Humor, Direktheit und Warmherzigkeit punktet sie bei ihren Fans. Neben all der Offenheit plädiert sie allerdings nach wie vor dafür, Grenzen freundlich, aber bestimmt zu setzen. Vielleicht wirkt "Life Is Lifey" deshalb so persönlich: Es klingt wie ein Gespräch unter Vertrauten – nur dass diesmal alle mithören dürfen. Erst zum Jahreswechsel hat sie das Ende ihrer Beziehung mit Adam Demos (40) öffentlich gemacht – und dabei auch die emotionale Belastung nicht verschwiegen. In einem früheren Interview mit dem Magazin Us Weekly, das am 2. Januar erschien, bestätigte die Schauspielerin, dass sich ihre Wege nach etwa fünf Jahren getrennt haben. Das Paar hatte sich 2021 bei den Dreharbeiten zur eingangs erwähnten Netflix-Serie kennengelernt.

Getty Images Sarah Shahi in der TV-Show "City on a Hill"

Getty Images Steve Howey und Sarah Shahi, 2017

Getty Images Adam Demos und Sarah Shahi bei den People's Choice Awards 2021