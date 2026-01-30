Samira Wiley und Lauren Morelli lassen sich scheiden

"Orange Is The New Black"-Liebling Samira Wiley (38) und Drehbuchautorin Lauren Morelli gehen fortan getrennte Wege. Wie ein Sprecher der beiden dem Magazin Out bestätigte, wollen die Schauspielerin und die Serienschöpferin an diesem Freitag einvernehmlich die Scheidung einreichen. In einem gemeinsamen Statement erklären Samira und Lauren: "Nach neun gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden. Unsere lebenslange Verpflichtung, gemeinsam Eltern zu sein, wird jedoch immer bestehen bleiben." Die kleine Familie lebt in den USA, wo sich die beiden Frauen auch weiterhin gemeinsam um ihr Kind kümmern wollen.

Kennengelernt hatten sich Samira und Lauren bereits im Dezember 2012 am Set der Netflix-Serie "Orange Is The New Black": Samira stand als Poussey Washington vor der Kamera, während Lauren als Autorin an der gefeierten Show mitschrieb. Damals war Lauren noch mit ihrem damaligen Ehemann Stephen Basilone verheiratet, die Ehe wurde 2014 geschieden. 2016 verlobten sie sich und ein Jahr später gaben sie sich das Jawort in einer von Samiras Eltern geleiteten Zeremonie.

Im April 2021 erfüllte sich für die Schauspielerin und die Autorin ein weiterer großer Traum: Sie wurden erstmals Eltern. Damals hatte Samira passend zum Muttertag ein Foto des Neugeborenen auf Instagram geteilt und emotionale Worte an Lauren gerichtet. "Alles Liebe zum ersten Muttertag an meine wunderschöne Frau, die vor vier Wochen fast drei Tage lang unser erstes Kind auf die Welt gebracht hat – unsere bezaubernde Tochter George", schrieb Samira und verriet damit Geschlecht und Namen des Familienzuwachses.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Morelli und Samira Wiley bei den Screen Actor Guild Awards in Los Angeles, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Morelli und Samira Wiley bei der TrevorLive Los Angeles Gala in Beverly Hills, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Samira Wiley bei den SAG Awards 2019