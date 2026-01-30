13 Jahre später: Ben Affleck hadert mit seinem Oscar-Skandal

Ben Affleck (53) hat den Moment nie vergessen, an dem ihn die Academy im Jahr 2013 eiskalt überging – und spricht jetzt wieder darüber. In "Jimmy Kimmel Live!" schilderte der Schauspieler und Regisseur, wie sein Film "Argo" in Los Angeles den Oscar als Bester Film holte, er selbst aber als Regisseur nicht einmal nominiert war. "Es war eine riesige Demütigung", sagte Ben in der Show. Der Abend, an dem er mit seinem Team feierte, fühlte sich für ihn gleichzeitig wie ein Stich ins Herz an. Denn während sein Thriller die größte Trophäe einstrich, wurde er in den entscheidenden Kategorien außen vor gelassen. Die bittere Pointe: Am nächsten Tag drehte sich überall nur noch alles um sein Oscar-Aus.

Im Gespräch mit Gastgeber Jimmy legte Ben offen, wie sich dieser Morgen anfühlte, an dem ihm alle gratulieren wollten – nur nicht für ihn. "Du wirst als bester Regisseur nominiert", hätten vorher alle gesagt, erzählte er. Dann die Ernüchterung, gefolgt von einem regelrechten Fragenhagel auf dem roten Teppich der Critics' Choice Awards: Jeder sprach ihn auf die fehlende Nominierung an. "Was soll man darauf antworten? Es ist scheiße", sagte der "Argo"-Macher in der Sendung. Immerhin holte er dort am Ende den Critics' Choice Award, doch das Gefühl der Peinlichkeit blieb. Jimmy kommentierte trocken: "Es ist, als hätte sich der Film von selbst inszeniert", und Ben stimmte zu.

Dass Ben immer alles am Set gibt, zeigte sich schon viele Jahre zuvor bei den Dreharbeiten zu "Armageddon". Damals musste der Schauspieler eine seiner emotionalsten Szenen spielen – und das, obwohl er mit einer heftigen Lebensmittelvergiftung kämpfte. "Das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass mir so etwas passiert ist", berichtete Ben vor Kurzem im Interview mit Fox 32 Chicago. Zwischen den einzelnen Takes rannte er zum Müllcontainer, um sich zu übergeben. Ben meinte lachend, dass die Dramatik der Szene dadurch vielleicht sogar intensiver wurde. Damals sei er einfach zu jung und unerfahren gewesen, um sich krankzumelden. "Ich dachte: 'Ich muss kommen.'"

Getty Images Ben Affleck bei der Premiere von Netflixs "The Rip" in New York, Januar 2026

Getty Images Jimmy Kimmel bei den Critics' Choice Awards, Januar 2026

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler