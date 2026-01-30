Patrice Aminati: Ein Hoffnungsschimmer im Krebs-Kampf

Patrice Aminati (30) hat sich nach einem wichtigen Arzttermin mit einem Update aus ihrem Kampf gegen den Krebs gemeldet – und bringt damit einen kleinen Hoffnungsschimmer in ihren Alltag. Die Influencerin war in der vergangenen Woche am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen beziehungsweise Universitäts KrebsCentrum in Dresden, wo ein MRT und ein kompletter Check auf dem Programm standen. Am vergangenen Mittwoch teilte Patrice in ihrer Instagram-Story, dass sie tagelang auf den Anruf mit den Ergebnissen gewartet habe. Dann die Nachricht, auf die sie so gehofft hatte: Die Werte sind stabil. Dazu postete sie einen Moment aus dem Familienalltag – ein Küsschen von Tochter Charly, das der Mutter sichtlich Kraft gibt.

Die 30-Jährige kämpft seit fast drei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs und wird seit dem Befund im vierten Stadium palliativ behandelt. Im Verlauf der vergangenen Monate hatte sie immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen, darunter neue Metastasen im Herbst 2025. Gleichzeitig rückte ihr Gesundheitszustand zeitweise in den Hintergrund, nachdem die Trennung von Ehemann Daniel Aminati (52) Schlagzeilen machte. Umso bedeutsamer wirkt das aktuelle Ergebnis aus Dresden: Nach MRT und Komplett-Check sprach Patrice von Tagen des Bangens – "Warten, warten, warten", schrieb sie in ihrer Story – bis der ersehnte Anruf kam: stabil. Ein kleines Wort, das in ihrer Situation viel bedeutet.

Abseits der nüchternen Befunde lässt Patrice immer wieder private Einblicke zu, die zeigen, worauf sie sich in dieser Lebensphase konzentriert: Nähe, Ruhe und die kleinen Momente mit ihren Liebsten. Die gemeinsame Zeit mit Charly spielt dabei eine große Rolle, genauso wie die Unterstützung durch ihre Familie. In Gesprächen hat die junge Mutter betont, dass ihr Alltag von bewusst gelebten Augenblicken getragen wird – ein Stück Kuchen auf dem Sofa, ein Kaffee mit den Eltern, ein kurzes Lachen zwischendurch. Diese leisen Szenen sind für Patrice zu Ankern geworden, die ihr helfen, die nächste Untersuchung und das nächste Telefonat mit mehr Gelassenheit anzunehmen.

Action Press / AEDT Patrice Aminati bei einem Event, Mai 2024

Getty Images Patrice Aminati im Mai 2025

