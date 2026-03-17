"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"-Prinz kämpft sich zurück

Pavel Trávníček (75) ist zurück. Der Schauspieler, der als Prinz im Kultmärchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Generationen von Zuschauern verzauberte, wagte am Wochenende seinen ersten öffentlichen Auftritt nach einer schweren Herzoperation. Monatelang hatten Fans um den Märchen-Star gebangt, denn nach der OP und der anschließenden Reha stand es nicht gut um ihn – Pavel kämpfte um sein Leben. Nun zeigte er sich in Prag beim Konzert des Dirigenten Maximilian Haberstock im berühmten Prager Konzerthaus Obecní dům. Begleitet wurde der Schauspieler von seiner Ehefrau Monika und dem gemeinsamen Sohn Adam. Für viele Besucher war sein Erscheinen der heimliche Höhepunkt des Abends.

Der sichtlich gerührte Pavel sprach nach dem Konzert voller Dankbarkeit über den Abend. "Es war ein fantastischer Abend. Ich freue mich unglaublich, wieder in Gesellschaft zu sein", sagte er laut Bild. Besonders emotional äußerte sich der Märchenprinz über seine Familie, die ihm in den schweren Monaten zur Seite stand. "Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Sie ist meine echte Prinzessin und er mein kleiner Prinz", erklärte Pavel über Monika und Adam. Auf einem Familienfoto vom Abend wirkte der Schauspieler entspannt und glücklich. Trotz des Comebacks will er es langsam angehen lassen und zunächst nicht zu viele Termine wahrnehmen.

Pavel machte sich mit dem Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 1973 international einen Namen. An der Seite von Libuše Šafránková (†68) spielte er den charmanten Prinzen in der tschechoslowakischen Märchenproduktion, die bis heute Kultstatus genießt. Für die deutsche Fassung wurde Pavel aufgrund seines starken mährischen Akzents synchronisiert, doch später machte er selbst als Synchronsprecher Karriere. Nun blickt der Schauspieler nach vorne und hat bereits konkrete Pläne. "Ich freue mich auf die weiteren Herausforderungen, die mich erwarten – auch in Deutschland", verriet Pavel. Im Sommer möchte er zu einer ersten großen Show nach Deutschland kommen und damit sein Comeback vollenden.

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Imago Pavel Travnicek, November 2024

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Imago Pavel Trávnícek, Schauspieler

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WDR/Degeto Libuše Šafránková und Pavel Travnicek in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"