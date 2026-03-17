Darum fehlen James Van der Beek & Eric Dane in Gedenkminuten

Bei den diesjährigen Academy Awards sorgte das Fehlen mehrerer verstorbener Stars im "In Memoriam"-Segment für Empörung unter Filmfans. Besonders irritiert zeigten sich Zuschauer darüber, dass James Van der Beek (†48) und Eric Dane (†53) nicht in den Gedenkminuten am 15. März vorkamen, obwohl beide erst wenige Wochen vor der Verleihung gestorben waren. James verstarb im Februar im Alter von 48 Jahren nach einem Kampf gegen Darmkrebs, während Eric knapp eine Woche später mit 53 Jahren seiner ALS-Erkrankung erlag. Beide Schauspieler erscheinen jedoch auf der Gedenkseite der Oscar-Website, wie das Magazin Us Weekly berichtet.

Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly nun erklärt, erhält die Academy "Hunderte von Anfragen", verstorbene Angehörige und Kollegen aus der Branche im "In Memoriam" zu berücksichtigen. Um die zahlreichen Einreichungen zu reduzieren, wird ein Exekutivkomitee gebildet, dessen Mitglieder alle Zweige der Academy repräsentieren. Diese Komiteemitglieder prüfen die Liste und geben "Empfehlungen für die Übertragung basierend auf der begrenzten verfügbaren Zeit" ab. Alle eingereichten Namen werden auf der Oscar-Website veröffentlicht, wo sie für die Dauer des Jahres abrufbar bleiben. Fans machten ihrer Enttäuschung in den sozialen Medien Luft. "Ich weiß, dass die Oscars jedes Jahr ein paar Leute weglassen, die verstorben sind. Aber diese drei waren so kürzlich", schrieb ein Nutzer auf X und erwähnte neben James und Eric auch Robert Carradine (†71).

Das "In Memoriam"-Segment bei den Academy Awards 2026 hatte zuvor bereits mit emotionalen Momenten für Aufsehen gesorgt. Billy Crystal (78) würdigte den im Dezember ermordeten Regisseur Rob Reiner (†78) und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner (†70) und erinnerte an Klassiker wie "Stand by Me" oder "When Harry Met Sally". Rachel McAdams (47) trat auf die Bühne, um der Oscarpreisträgerin Diane Keaton (†79) zu gedenken, während Barbra Streisand (83) für Robert Redford (†89) einen Ausschnitt aus "The Way We Were" sang. James hinterlässt seine Ehefrau Kimberly Van der Beek und ihre sechs gemeinsamen Kinder, Eric seine Noch-Ehefrau Rebecca Gayheart (54), die ihren Scheidungsantrag von 2018 nach seiner Diagnose zurückgezogen hatte, sowie die beiden Töchter Billie und Georgia.

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Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

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IMAGO / ZUMA Press James Van der Beek, Schauspieler

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Getty Images Rebecca Gayheart, Eric Dane, ihre gemeinsamen Töchter, Kimberly Van Der Beek und James Van Der Beek auf Chrysalis Butterfly Ball in Los Angeles, 2017