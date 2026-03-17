Rechnete Vanessa Borck mit ihrem frühen "Let's Dance"-Aus?

Für Vanessa Borck (29) ist das Abenteuer Let's Dance schneller vorbei als erhofft: Bereits nach der zweiten Live-Show muss die Social-Media-Bekanntheit gemeinsam mit ihrer Profitanzpartnerin Victoria Sauerwald das Parkett räumen. Im Gespräch mit Promiflash blickt Vanessa jetzt offen auf ihr frühes Aus zurück und erklärt, wie sie die Entscheidung einordnet. Die Influencerin spricht darüber, welche Rolle Juryurteile, Choreografie und Publikumsvotings für ihren Exit gespielt haben – und ob sie selbst schon vor der Show geahnt hatte, dass der Tanzabend für sie zur letzten Runde werden könnte.

Im Interview betont Vanessa, dass für sie viele Puzzleteile zusammengekommen sind. "Ich glaube, bei 'Let's Dance' spielen viele Faktoren eine Rolle – der Tanz, die Punkte der Jury und natürlich auch die Zuschauerstimmen. Vielleicht war mein Tanz einfach noch nicht stark genug oder andere Paare waren an dem Abend einfach besser. Aber ich habe wirklich mein Bestes gegeben", erklärt sie gegenüber Promiflash. Auch wenn es am Ende nicht für die nächste Show gereicht hat, überwiegt bei ihr die Dankbarkeit für die Erfahrung auf der großen Bühne.

Gleichzeitig macht die ehemalige Princess Charming klar, wie groß die persönliche Herausforderung für sie war. Tanzen sei etwas, das sie sich früher nie zugetraut hätte. "Ich bin tatsächlich stolz auf mich, weil Tanzen komplett außerhalb meiner Komfortzone liegt. Meine Tanzpartnerin und ich haben im Training wirklich alles gegeben. Natürlich sieht man im Nachhinein immer Dinge, die man gerne besser gemacht hätte, aber ich bin froh, dass ich mich dieser Herausforderung gestellt habe", betont Vanessa gegenüber Promiflash.

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