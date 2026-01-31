Eugene Levy zollt Co-Star Catherine O'Hara rührenden Tribut

Die Nachricht von Catherine O'Haras (71) Tod hat die Film- und Fernsehbranche zutiefst erschüttert. Besonders bewegt zeigte sich ihr langjähriger Freund und Kollege Eugene Levy (79). In einem Statement gegenüber Variety erinnerte er an ihre über fünf Jahrzehnte währende Zusammenarbeit. "Worte scheinen unzureichend, um den Verlust auszudrücken, den ich heute empfinde", begann er. Levy, der an der Seite von Catherine in der erfolgreichen Serie "Schitt’s Creek" zu sehen war, lobte ihre einzigartige Brillanz und betonte, dass er nicht nur ihre Zusammenarbeit, sondern vor allem ihre Freundschaft sehr geschätzt habe. "Und ich werde sie vermissen", fügte er hinzu. Dabei bedachte er auch ihre Familie: Ehemann Bo Welch und die gemeinsamen Söhne Matthew und Luke.

Dan Levy (42), Eugenes Sohn und Catherines Serien-Sohn in "Schitt's Creek", würdigte sie laut Just Jared ebenfalls auf Instagram. "Was für ein Geschenk, all diese Jahre in Catherine O'Haras strahlendem Glanz tanzen zu dürfen", schrieb er zu zwei Fotos, die ihn und Catherine in ihrer Rolle als Mutter und Sohn zeigen. Die beiden verband ebenfalls eine besondere Chemie, die sie als Darsteller eines exzentrischen Familienduos regelmäßig unter Beweis stellten. Medienberichte deuten derzeit auf eine kurze, aber schwere Erkrankung der Schauspielerin hin, die sie letztlich aus dem Leben gerissen haben soll. Weitere Details dazu sind bislang nicht bekannt.

Eugene und Catherine kannten sich laut US Magazine seit 1972, als sie sich zum ersten Mal bei einer Aufführung von "Godspell" begegneten. Ihre Zusammenarbeit begann bei der legendären Comedy-Bühne Second City und setzte sich über zahlreiche Filme und Serien hinweg fort. Privat schätzten sie sich als humorvolle und loyale Freunde, die immer füreinander da waren. Catherine schwärmte einst von Eugene: Eugene ist in jeder Hinsicht ein Gentleman", würdigte sie ihren Freund, als dieser seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt. Eugene wiederum erkannte in ihr eine außergewöhnliche Künstlerin, die nicht nur seine berufliche, sondern auch private Welt bereicherte. Gemeinsam waren sie ein Team, das nicht nur in "Schitt's Creek", sondern insbesondere in der Comedy-Welt Spuren hinterlassen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eugene Levy und Catherine O'Hara bei den 76. Academy Awards im Renaissance Hollywood Hotel, 29. Februar 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Eugene Levy, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Dan Levy bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020