Schachgenie Beth Harmon erobert weiterhin die Netflix-Charts

Fünf Jahre nach dem globalen Hype ist es wieder so weit: Das Damengambit sorgt auf Netflix erneut für Gesprächsstoff – und katapultiert Anya Taylor-Joy (29) als Beth Harmon zurück auf die Bildschirme. Die Miniserie, die in den USA der 1950er und 60er spielt, erzählt von einem Waisenmädchen, das zwischen Tabletten, Turnieren und Triumphmomenten zum Schachwunder wird. Seit ihrer Premiere sammelte die Produktion in den ersten Wochen zig Millionen Streams, erreichte in Dutzenden Ländern die Chartspitze und gewann elf Emmys. Mit dabei: Thomas Brodie-Sangster (35) und Harry Melling (36), die Beths Weg auf und neben dem Brett prägten. Und obwohl die Serie bereits fünf Jahre alt ist, steht sie laut serienjunkies.de immer noch an der Spitze der Netflix-Charts.

Die Zahlen lesen sich wie ein Märchen mit präzisem Endspiel: 62 Millionen Zuschauer in 28 Tagen, insgesamt über 112 Millionen Views innerhalb der ersten drei Monate und später elf Emmy-Trophäen inklusive "Beste Miniserie". Die Adaption des Romans "The Queen's Gambit" von Walter Tevis glänzt mit einer klaren Dramaturgie über sieben Episoden, eleganter 60er-Jahre-Ästhetik und akkuraten Schachpartien, die Kennern wie Neulingen Spaß machen. Showrunner Scott Frank schrieb und inszenierte straff, ohne Füllmaterial, ohne künstliche Verlängerung. Anya Taylor-Joy wurde für ihre Performance mit einem Golden Globe und einem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet. Die starke Chemie im Ensemble – neben Thomas und Harry auch Bill Camp – verleiht der Serie zusätzliches Prestige.

Abseits des Rummels um Zahlen und Preise bleibt Anya der ruhige Mittelpunkt dieses Serienphänomens. Die Schauspielerin, die zwischen London, Buenos Aires und New York aufwuchs, erlebte mit "Das Damengambit" den entscheidenden Karriere-Turbo – und zugleich jene Rolle, durch die viele Fans sie erstmals wirklich für sich entdeckten. In Interviews sprach sie immer wieder darüber, wie sehr sie sich mit Beth Harmons Außenseitergefühl identifizieren konnte und wie intensiv die Vorbereitung auf die zahlreichen Schachsequenzen war. Nach dem Erfolg folgten große Filmprojekte wie "The Menu", "Dune: Part Two" und "Furiosa: A Mad Max Saga". Doch für viele Zuschauer bleibt Beth Harmon bis heute ihre heimliche Paraderolle.

Charlie Gray / Netflix Anya Taylor-Joy in "Das Damengambit"

PHIL BRAY / NETFLIX © 2020 Marcin Dorociński und Anya Taylor-Joy in "Das Damengambit"

Getty Images Anya Taylor-Joy, Schauspielerin