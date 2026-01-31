Hat Nicola Peltz-Beckham deshalb so stark abgenommen?

Nicola Peltz-Beckham (31) sorgt aktuell mit ihrem deutlich schmaleren Look für Gesprächsstoff im Netz – und nun kommt heraus, was wirklich hinter der körperlichen Veränderung steckt. Die Schauspielerin, die mit Brooklyn Beckham (26) verheiratet ist, zeigt sich in ihren jüngsten Urlaubsschnappschüssen auffallend dünn, was viele Follower in den Kommentaren alarmiert. Während die Bilder von einem romantischen Getaway mit ihrem Mann stammen und die beiden entspannt wirken, verrät nun ein Insider gegenüber People, dass Nicolas neue Figur alles andere als Zufall ist – sondern Teil eines knallharten Plans für ihre nächste große Filmrolle.

Gegenüber dem Magazin People erklärt die Quelle, dass Nicola sich für den Ballettfilm "Prima" einer intensiven körperlichen Verwandlung unterzieht. "Sie hat eine körperliche Transformation und ein intensives Workout-Programm für ihre Rolle in 'Prima' durchgemacht, in der sie eine Primaballerina spielt", heißt es. In dem Drama verkörpert Nicola die ehrgeizige Tänzerin Margo, die von ihrer strengen Großmutter, einer wahren Hüterin der Ballettkunst, großgezogen wurde. An ihrer Seite stehen Hollywood-Größen wie Faye Dunaway und Jack Huston vor der Kamera. Der Film erzählt von den Spannungen in einer traditionsreichen Kompanie, als der Chef der Truppe eine moderne Choreografin heiratet und damit einen stillen Machtkampf entfacht, der die Zukunft des gesamten Hauses ins Wanken bringt.

Besonders persönlich ist für Nicola, dass die Geschichte und die Figur Margo aus ihrer eigenen Feder stammen. Auf Instagram schwärmte die Schauspielerin bei der Bekanntgabe des Projekts: "Ich fühle mich wirklich geehrt, dass dieses unglaubliche Ensemble und Team sich für 'Prima' zusammengefunden haben. Es fühlt sich immer noch unreal an, dass meine wildesten Träume wahr geworden sind – dass diese außergewöhnlich talentierten Kreativen sich zusammengeschlossen haben, um eine Geschichte zum Leben zu erwecken, die zuerst in meinen Träumen begann", schrieb sie zu einem Post.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham im Januar 2026 während eines Urlaubs

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihr neues Tattoo, Januar 2026

Getty Images Nicola Peltz-Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles