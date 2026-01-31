Catherine O'Hara stirbt überraschend vor Serien-Dreharbeiten

Catherine O'Hara (71) hat wenige Tage vor ihrem Tod überraschend beim Start der Dreharbeiten zur zweiten Staffel der AppleTV-Serie "The Studio" gefehlt. Wie eine Quelle aus dem Produktionsteam gegenüber The U.S. Sun berichtet, hätte die Schauspielerin eigentlich in den ersten Szenen vor der Kamera stehen sollen, doch der Drehplan wurde kurzfristig umgestellt. Stattdessen konzentrierte sich das Team zunächst auf Folgen ohne ihre Figur. Als Grund wurden intern "persönliche Angelegenheiten" genannt, von ernsten gesundheitlichen Problemen sei auf dem Set nichts bekannt gewesen. Kurz darauf starb Catherine in ihrem Zuhause in Los Angeles nach einer "kurzen Krankheit", wie ihre Agentur Creative Artists Agency gegenüber Page Six bestätigte.

Die Rolle der Patty Leigh, die nach einem Skandal ihre eigene Karriere neu aufbaute, brachte Catherine bedeutende Nominierungen für die Emmys, die Golden Globes und die SAG Awards ein. Noch vor Kurzem legte sie bei den Emmys einen glamourösen Auftritt hin. In der Serie "The Studio" stand sie an der Seite von Seth Rogen (43), Chase Sui Wonders (29), Ike Barinholtz und Kathryn Hahn vor der Kamera. Seth, der die Serie auch mitentwickelte, schwärmte noch Mitte Januar in einem Instagram-Post von der Arbeit mit Catherine und teilte ein gemeinsames Foto vom Set. Bis zuletzt hatte niemand im Team geahnt, dass die Schauspielerin gesundheitlich angeschlagen war, wie eine Quelle erklärte: "Ihr Tod kommt für alle am Set völlig überraschend. Sie war die beliebteste Person am Set. Ihr Tod ist ein großer Verlust, nicht nur für 'The Studio', sondern für die ganze Welt. Sie war eine Legende."

Catherine O’Hara, die durch ihre ikonischen Auftritte in "Schitt’s Creek" und den Kevin – Allein zu Haus-Filmen bekannt wurde, litt an der seltenen medizinischen Anomalie Situs inversus, bei der die inneren Organe seitenverkehrt angeordnet sind. Es ist nicht bekannt, ob die Erkrankung im Zusammenhang mit ihrem Tod steht. In ihrer langen Karriere wurde sie für ihre außergewöhnliche komödiantische und schauspielerische Begabung geliebt und geschätzt. Besonders die enge Verbindung zu ihrer Familie war der Kanadierin wichtig, die stets dafür bekannt war, Humor und Herzlichkeit in ihre Rollen und Beziehungen einzubringen.

Getty Images Catherine O'Hara bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

Getty Images Catherine O'Hara 2019

