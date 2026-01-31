Leighton Meester verrät das Erfolgsgeheimnis von ihrer Ehe

Leighton Meester (39) spricht offen über das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe mit Adam Brody (46) – und macht damit Paaren auf der ganzen Welt Mut. Im Interview mit dem Magazin People verrät die Schauspielerin, dass ihre inzwischen zwölf Jahre andauernde Ehe vor allem auf einer einfachen Grundlage beruht: Sie und Adam mögen es, Zeit miteinander zu verbringen und sich wirklich zu mögen. "Ich denke, einfach einander zu mögen und sich gut zu verstehen, ist ein großer Teil davon", erklärt Leighton in dem Gespräch. Kennengelernt haben sich die beiden 2011 am Set der Komödie "The Oranges", ihre Beziehung machten sie 2013 öffentlich, im Februar 2014 folgte die Hochzeit. Heute leben die Schauspielerin und der "The O.C."-Star mit ihrer Tochter Arlo und ihrem Sohn, dessen Name nicht öffentlich bekannt ist, zurückgezogen als kleine Familie.

Im Interview geht Leighton noch genauer darauf ein, was für sie eine Beziehung dauerhaft macht. "Es ist auf einer grundlegenden Ebene das, worum es geht. Einfach dieses Gefühl: 'Ich mag diese Person wirklich'", sagt sie und betont, wie wichtig es sei, den Partner nicht durch eine rosarote Brille zu sehen. Man müsse von Anfang an akzeptieren, dass der andere nicht perfekt sei und einen immer wieder herausfordere – und dass man selbst ebenfalls "weit davon entfernt" sei, perfekt zu sein. Entscheidend sei deshalb, "immer offen zu sein und bereit, an sich selbst zu arbeiten". Dass die beiden nicht nur privat, sondern auch beruflich harmonieren, zeigt ihre lange Liste gemeinsamer Projekte: Neben Filmen wie "River Wild" und "Life Partners" standen sie auch für die Serien "Nobody Wants This" und "Good Cop/Bad Cop" gemeinsam vor der Kamera.

Bereits vor drei Monaten schwärmte Leighton im "World's First Podcast" mit Erin und Sara Foster (44) ganz offen vom Schauspieltalent ihres Ehemanns. Sie verriet: "Ich schaue ihm zu und bin so investiert in seine Darstellung, dass ich ganz vergesse, dass er es ist." Adam, der in der Netflix-Serie "Nobody Wants This" den Rabbi Noah Roklov verkörperte, begeisterte nicht nur seine Frau, sondern auch viele Zuschauer mit seiner ganz eigenen Mischung aus Charme und Bodenständigkeit. In der zweiten Staffel der Serie durfte auch Leighton selbst mitwirken und übernahm eine Gastrolle als Influencerin Abby.

Getty Images Adam Brody mit Leighton Meester bei den Critics' Choice Awards, Januar 2026

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills, Januar 2026

IMAGO / ABACAPRESS Leighton Meester und Adam Brody, Oktober 2025