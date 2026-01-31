Jack Osbourne kritisiert Brooklyn Beckham öffentlich

Jack Osbourne (40) hält mit seiner Meinung zum öffentlich ausgetragenen Krach in der Familie Beckham nicht hinter dem Berg. Im Podcast "Howie Mandel Does Stuff" sprach Jack über den Streit zwischen Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seinen Eltern Victoria Beckham (51) und David Beckham (50), der zuletzt in den sozialen Medien eskalierte. Auslöser war ein Statement von Brooklyn, in dem der Model- und Social-Media-Star seinen Eltern Kontrollversuche vorwarf und den Umgang mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) als "ständig respektlos" bezeichnete. Jack machte klar, dass er das Spektakel für fehl am Platz hält – und traf damit einen Nerv in einer Debatte, die seit Tagen die Feeds dominiert.

Der Reality-Star schilderte, wie präsent das Thema selbst in seinem Umfeld ist. "Ich war gestern mit meiner Mutter zusammen und sie zeigte mir all die lustigen TikToks und die Sachen, die dazu reinkommen", sagte Jack im Podcast. Auf die Frage nach seiner Haltung wurde er deutlich: "Ich finde, das gehört nicht in den öffentlichen Raum. Wenn du eine öffentliche Familie hast und er ein öffentliches Leben lebt, ist es so: 'Hey Mann, was soll das bringen?'", so Jack. Zuvor hatte Brooklyn auf Instagram behauptet, seine Mutter habe Frauen aus seiner Vergangenheit "bewusst" in ihr Leben geholt, um ihn und Nicola zu verunsichern, und schilderte enttäuschte Treffen-Pläne mit David, die angeblich an Bedingungen geknüpft gewesen seien. Auch Rapper Snoop Dogg (54) äußerte sich gegenüber dem Mirror und gab sich versöhnlich: Er kenne David seit über 20 Jahren, wisse um dessen Familienfokus und sei sicher, dass sie "mit der Zeit die Dinge klären" werden.

Jack kennt das Rampenlicht ebenfalls seit Kindertagen – und auch die Sprengkraft, die private Konflikte in der Öffentlichkeit entwickeln können. Der Unternehmer wuchs an der Seite seiner Schwester Kelly Osbourne (41) mit Sharon Osbourne (73) und Rocklegende Ozzy Osbourne (†76) auf, ihre Familie wurde durch Reality-TV weltweit bekannt. In Interviews betont Jack immer wieder, wie sehr er heute Struktur und Rückzug schätzt, wenn es um das Familienleben geht. Brooklyn wiederum teilt ab und an Einblicke in seinen Alltag mit Nicola, vom Kochen bis zu gemeinsamen Projekten, was ihm eine treue Online-Gemeinde beschert hat. Victoria und David gelten als eingespieltes Team, das Karriere und Familie traditionell eng verknüpft – Feiertage, Geburtstage und Meilensteine dokumentieren sie gern, meist jedoch kuratiert. Wie es im Familienstreit weitergeht, wird die Zeit zeigen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Collage: Jack Osbourne und Brooklyn Beckham

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne mit Sohn Jack Osbourne im Portraitstudio des Tribeca Film Festival 2011 in New York