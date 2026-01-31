Doch Versöhnung? Eva bittet Samira um ein klärendes Gespräch

Tag neun im Dschungelcamp, und die Nerven liegen blank: Samira Yavuz (32) ringt mit den Gefühlen, vermisst ihre Kinder und klammert sich gedankenverloren an ihr Kissen. Völlig unerwartet sucht Evanthia Benetatou (33) daraufhin das Gespräch am Weiher – überraschend, direkt, mit einer Entschuldigung im Gepäck. "Ich habe das Gefühl, dass gerade irgendwas in dir brodelt", sagt die 33-Jährige im Zwiegespräch, das fernab der anderen Camper stattfindet. Samira reagiert zunächst skeptisch, lässt jedoch ihren Gefühlen freien Lauf und spricht ihre tiefsitzenden Verletzungen offen an. Sie erklärt, wie sehr der Seitensprung ihres Ex-Mannes mit Eva sie belastet und dass sie immer noch keinen inneren Frieden gefunden habe.

Sie beschreibt Momente, in denen sie das Gefühl hat, dass damals "auf sie und auf die Kinder gesch*ssen" wurde, und gesteht, dass es sie immer wieder triggert, Eva im Camp zu sehen: "Ich komme jetzt einfach nicht mit dir klar, nicht mit ihm klar", fasst die Reality-Teilnehmerin ihre innere Zerrissenheit zusammen. Eva rät Samira, den Groll loszulassen, sich selbst nicht infrage zu stellen und betont: "Ich möchte dir klar und deutlich sagen, dass du jederzeit, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt, mir das sagen kannst. Ich möchte einfach durchatmen können und neu starten!" Die 32-Jährige lässt das zwar stehen, setzt aber eine knallharte Grenze: "Lass sowas nicht noch mal passieren, dann kannst du die Koffer packen!"

Wenige Tage zuvor war ein erstes Gespräch zwischen den beiden Frauen am Lagerfeuer regelrecht eskaliert. Die zweifache Mutter konfrontierte die ehemalige Bachelor-Kandidatin vor allen anderen Campern mit dem Vorwurf, ihre Entschuldigung kurz vor dem Einzug ins Camp habe alles andere als aufrichtig gewirkt. Um ihre Enttäuschung zu zeigen, präsentierte sie sogar ein Kissen mit einer damaligen Nachricht von Eva: "Samira, es tut mir so furchtbar leid. Ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz mit der Trennung." Doch das reichte der Influencerin nicht. Direkt fragte sie: "Deine Nachricht ist so unfassbar dreist. Schämst du dich nicht? Sag's mir?" Eva gestand ein: "Klar ist es unangenehm", betonte aber immer wieder, es sei ihr alles peinlich gewesen und sie habe selbst stark gelitten.

Eva Benetatou und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Samira Yavuz, Dschungelcamperin