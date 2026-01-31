Kurz nach Trennung: Bella Hadids Ex betrunken festgenommen

Ein nächtlicher Ausflug mit bitterem Nachspiel: Adan Banuelos, der preisgekrönte Cowboy und bis vor kurzem noch fester Partner von Topmodel Bella Hadid (29), wurde in den frühen Stunden des Samstags in Texas festgenommen. Der Reitsport-Star landete im Parker County Jail, nachdem die Behörden ihm öffentliche Trunkenheit vorwarfen. Laut TMZ zahlte er eine Gebühr von rund 320 Euro und kam kurze Zeit später wieder frei. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem Berichte über die Trennung von Bella die Runde machten. Adan selbst gab bislang keine Stellungnahme zu der Verhaftung ab, sodass vorerst offen bleibt, ob und in welchem Zusammenhang die feuchtfröhliche Nacht mit dem Liebesaus steht.

Die Beziehung zwischen Adan und Bella hatte Ende 2023 erstmals für Schlagzeilen gesorgt, als das Model mehrfach in Texas bei Rodeo-Events gesehen wurde. Obwohl bereits seit letztem Sommer Krisengerüchte kursierten, soll die endgültige Trennung nach Informationen von Entertainment Tonight erst kürzlich erfolgt sein. Ein Insider habe verraten, Bella nehme das Liebesaus sehr mit – aktuell "verarbeite" sie es noch und versuche, sich mit Arbeit abzulenken. Währenddessen feierte der Cowboy in diesem Monat einen Meilenstein: Seine lebenslangen Einnahmen bei der National Cutting Horse Association überstiegen die Marke von 8 Millionen Dollar – umgerechnet rund 6,7 Millionen Euro. Adan, der unter anderem mehrfach als NCHA Open Rider of the Year ausgezeichnet wurde, soll am Freitag noch auf dem Turnierparkett unterwegs gewesen sein, bevor er in der Nacht in Gewahrsam kam.

Die Verbindung zu Bella hatte Adan im vergangenen Jahr endgültig bei einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht – auch außerhalb der Reithallen. In Interviews während dieser Zeit schwärmte das Model von ihrem gemeinsamen Leben auf der Ranch und der Ruhe, die ihr der Alltag mit den Pferden schenke. Auch ihr nahestehende Personen beschrieben in Interviews mehrfach, dass die 29-Jährige nach ihrem Rückzug aus dem Modealltag in Texas neue Balance gefunden habe. Adan zeigte sich vor der Trennung ebenfalls begeistert und bezeichnete Bella im Gespräch mit W Magazine sogar als die "Liebe seines Lebens". Trotz der jüngsten Ereignisse folgen sich die Ex-Partner weiterhin auf Instagram, was im digitalen Zeitalter auf eine versöhnliche Trennung schließen lässt.

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos

ActionPress Adan Banuelos und Bella Hadid im September 2024

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos 2025