Vanessa Borck zieht für "Let's Dance" vorübergehend um

Alles für den Sieg auf dem Parkett: Vanessa Borck (29) macht jetzt Nägel mit Köpfen und verlässt für ihr großes Abenteuer bei "Let's Dance" ihre Berliner Heimat. Auf Instagram verkündete die Influencerin, dass sie sich offiziell ein One-Way-Ticket in die Domstadt gebucht hat. "Ich ziehe nicht komplett nach Köln – auch wenn es meine absolute Lieblingsstadt ist", stellte sie klar. Ihr Lebensmittelpunkt bleibt weiterhin Berlin, doch für die Dauer der Show wird Köln ihr zweites Zuhause. Wie lange der Aufenthalt im Rheinland dauert, hängt ganz von ihrem tänzerischen Erfolg ab – scherzhaft fügte sie hinzu, dass sie im schlimmsten Fall ja schon nach der zweiten Show wieder zurück sein könnte. Doch was wird in dieser Zeit eigentlich aus Töchterchen Livi?

Der Umzug ist für die junge Mutter eine logistische Meisterleistung, denn die kleine Livi bleibt in Berlin. Um ihrer Tochter den gewohnten Alltag in ihrer Kita zu ermöglichen, hat Vanessa ihre Familie mobilisiert: Ihre Schwester zieht für die Zeit der Show sogar extra zurück nach Deutschland. "Das war mir so wichtig, weil sie einfach noch so klein ist", erklärte Vanessa ihren Followern. Dank der Unterstützung von Mama und Schwester kann sie in Köln Vollgas geben und trotzdem regelmäßig Zeit mit ihrer Tochter verbringen. Ein flexibles System soll sicherstellen, dass Livi trotz der räumlichen Distanz zur tanzenden Mama bestens versorgt ist.

Obwohl sich Köln für die Influencerin aufgrund ihrer familiären Wurzeln wie ein zweites Zuhause anfühlt, bleibt der Umzug vorerst eine Lösung auf Zeit. "Langfristig würde ich gerade trotzdem nicht umziehen – Berlin ist Zuhause", betonte sie. Dennoch wolle sie für die Zukunft niemals nie sagen. Ab dem 21. Februar gilt die volle Aufmerksamkeit aber erst einmal dem Kölner Tanzparkett. Vanessa ist bereits voller Vorfreude und extrem stolz auf das Familien-Konstrukt, das ihr diese Chance ermöglicht.

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Imago Vanessa Borck beim Charity-Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Livi