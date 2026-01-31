Neue Epstein-Fotos zeigen Ex-Prinz Andrew in kuriosen Posen

Brisante Bilder aus den neu veröffentlichten Epstein-Akten setzen Andrew Mountbatten-Windsor (65) massiv unter Druck. Auf mehreren Aufnahmen ist ein barfüßiger Mann zu sehen – offenbar der frühere Duke of York – der sich auf allen Vieren über eine Frau beugt. Die Blondine liegt mit ausgestreckten Armen und Beinen am Boden – er blickt teils direkt in die Kamera, teils auf ihren Oberkörper. Auf mehreren Fotos legt er seine Hände auf ihren Bauch. Die unter anderem von Daily Mail veröffentlichten Bilder sind Teil eines umfangreichen Datenpakets, das das US-Justizministerium am Freitagabend veröffentlichte. Wo und wann die Szenen entstanden sind, ist bislang unklar. Für Andrew, der seine royalen Titel und Aufgaben bereits verloren hat, scheint sich die Lage weiter zuzuspitzen. Mehreren Berichten zufolge soll sogar Prinzessin Eugenie (35) zuletzt den Kontakt zu ihrem Vater gemieden haben.

Die Dokumente enthalten neben Tausenden Fotos und Videos auch E-Mails zwischen Andrew und dem verurteilten und mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Besonders auffällig ist eine Korrespondenz vom 11. August 2010 – wenige Tage nach Ende von Jeffreys Hausarrest. Jeffrey schrieb von einer "Freundin", die der damalige Prinz treffen könne, beschrieb sie als 26-jährige Russin, "klug, schön und vertrauenswürdig". Andrew antwortete, er sei "entzückt", sie zu sehen, und bat um Weitergabe seiner Kontaktdaten. In weiteren Nachrichten erklärte der Ex-Royal, er müsse den Kontakt nach Jeffreys Verurteilung einschränken und habe "so viele Gelegenheiten", an denen er "frustrierenderweise nicht teilnehmen" dürfe. Diese E-Mails, die bis ins Jahr 2012 reichen sollen, widersprechen der Darstellung, Andrew habe den Kontakt schon 2010 beendet.

Für Andrew, der sich seit dem Bruch mit dem Königshaus weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, sind die familiären Verflechtungen im Hintergrund besonders sensibel. Prinzessin Eugenie, die ihrem Vater lange demonstrativ den Rücken stärkte, soll verschiedenen Medien zufolge inzwischen auf Distanz gegangen sein. Jüngst wurde berichtet, sie habe nach dem Bruch mit Andrew sogar den Kontakt zu ihrer Mutter Sarah "Fergie" Ferguson reduziert. Eugenie selbst präsentiert sich nach außen vor allem als engagierte Royal mit starkem Fokus auf Familie. Für sie und ihre Schwester Beatrice war Andrew stets der zugewandte Vater, der sie zu Schulaufführungen und Sportevents begleitete. Umso größer scheint nun die private Belastung, wenn neue Veröffentlichungen alte Skandale erneut an die Oberfläche spülen.

Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll

Imago Andrew Mountbatten Windsor fährt vom Royal Lodge die Long Walk entlang zum Reiten in Windsor, 6. Januar 2026

