Am Set: So streng waren Prinz Williams Regeln für Filmcrew

Prinz William (43) hat vor Kurzem zusammen mit Schauspieler Eugene Levy (78) für dessen Serie "The Reluctant Traveler" gedreht. Dabei setzte der Royal eine klare Regel durch: Die Crew durfte nicht in seinem Zuhause, dem Adelaide Cottage, filmen. Stattdessen fand das Gespräch auf dem Gelände von Windsor Castle statt, wo William den Moderator durch die prachtvollen Anlagen führte und offen über sein Leben sprach. Die Entscheidung, das Haus seiner Familie nicht zu zeigen, steht im Einklang mit seinem Wunsch, die Privatsphäre seiner drei Kinder – George (12), Charlotte (10) und Louis (7) – zu schützen. In einer lockeren Szene des Drehs wurde der Prinz auf einem Elektroroller fahrend vor der Kamera eingefangen, worauf Eugene Levy humorvoll überrascht reagierte, berichtet die Daily Mail.

Das Adelaide Cottage, in das William und Kate (43) 2022 eingezogen sind, steht seit Kurzem nicht mehr nur für royales Wohnen, sondern auch für eine Rückzugs-Oase nach Kates medizinischen Herausforderungen. Doch es scheint, dass das Paar bereits Pläne macht, das vier Schlafzimmer umfassende Heim zugunsten eines größeren Anwesens aufzugeben. Berichten zufolge überlegen die beiden, in die Forest Lodge zu ziehen, ein georgianisches Haus in Windsor Great Park. Mit diesem Schritt wolle die Familie nicht nur mehr Platz gewinnen, sondern sich auch langfristig für die nächste Phase in Williams Leben als zukünftiger König vorbereiten.

Das Ehepaar verfolgt generell eine sehr bedachte Strategie, was den Umgang mit seiner Familie und Privatem betrifft. William betonte bereits in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig es ihm ist, für seine Kinder ein Umfeld zu schaffen, in dem sie so normal wie möglich aufwachsen können. Gleichzeitig ist er dafür bekannt, in einer modernen und lockeren Art traditionelle Werte zu präsentieren – sei es durch die bewusste Nutzung technikfreier Familienzeiten oder durch pragmatische Entscheidungen wie der Nutzung eines Elektrorollers auf dem königlichen Anwesen.

Getty Images Prinz William, Juli 2025

Tibrina Hobson/Getty Images Eugene Levy

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025