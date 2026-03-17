Diese Filme und Serien starten diese Woche bei Netflix & Co.

In dieser Woche können sich Serienfans auf zahlreiche hochkarätige Neustarts bei den großen Streamingdiensten freuen. Bei Netflix steht ab dem 20. März der mit Spannung erwartete Film "Peaky Blinders: The Immortal Man" zum Abruf bereit, in dem Cillian Murphy (49) nach seinem Oscar-Erfolg für "Oppenheimer" erneut die Rolle des Tommy Shelby übernimmt. In der Fortsetzung der erfolgreichen Serie lebt der Gangsterboss zurückgezogen in einer ländlichen Hütte und schreibt an einem Roman. Problem: Sein entfremdeter Sohn Erasmus, gespielt von Barry Keoghan (33), wird in eine Nazi-Verschwörung verwickelt. Um seine Familie und sein Land zu retten, kehrt Tommy im Film daraufhin nach Birmingham zurück.

Ebenfalls diese Woche startet bei Apple TV ab dem 18. März die Serie "Imperfect Women" mit Elisabeth Moss (43), Kerry Washington (49) und Kate Mara (43) in den Hauptrollen, wie Us Weekly berichtet. Die drei Schauspielerinnen verkörpern beste Freundinnen, deren Leben sich nach einem schockierenden Todesfall für immer verändert. Bei HBO Max kehrt am 22. März Lisa Kudrow (62), die 1994 durch ihre Rolle als Phoebe Buffay in der Kult-Sitcom Friends international berühmt wurde, mit der dritten und finalen Staffel von "The Comeback" zurück, in der ihre Figur Valerie Cherish sich erstmals in der Welt des Streamings, der Podcasts und der künstlichen Intelligenz zurechtfinden muss. Die Kultserie, die 2005 startete und 2014 bereits ein erstes Comeback feierte, wird nun nach über einem Jahrzehnt abgeschlossen.

Musikalische Highlights bietet Netflix am 21. März mit "BTS The Comeback Live | ARIRANG", dem großen Live-Konzert der südkoreanischen Boyband auf dem historischen Gwanghwamun Square in Seoul. Die sieben Mitglieder RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook treten nach Abschluss ihres Militärdienstes erstmals wieder gemeinsam auf und präsentieren sowohl Songs ihres kommenden Albums "Arirang" als auch ihre größten Hits. Eine Woche später, am 27. März, folgt auf Netflix zudem die Dokumentation "BTS: The Return", die die Entstehung ihres fünften Studioalbums begleitet. Bei Prime Video startet am 20. März die zweite Staffel der preisgekrönten Prank-Show "Jury Duty Presents: Company Retreat", die diesmal statt eines gefälschten Gerichtsverfahrens einen erfundenen Firmenausflug inszeniert.

Anzeige Anzeige

Netflix Barry Keoghan und Cillian Murphy in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Kudrow bei einer Vorführung von "No Good Deed" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Sänger RM und V von BTS