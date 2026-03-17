Halle Berry enthüllt Set-Drama mit Bryan Singer

Halle Berry (59) hat sich jetzt zu einer spannungsgeladenen Auseinandersetzung mit Regisseur Bryan Singer (60) geäußert, die sich während der Dreharbeiten zu "X-2" abgespielt hatte. Die Schauspielerin erinnerte sich in einem Interview mit Entertainment Weekly an den Vorfall, bei dem sie den Filmemacher direkt zur Rede stellte. "Oh ja. Oh, ja. Oh, ja. Eine wirklich berühmte Auseinandersetzung, als ich Bryan Singer am Set von X-Men eines Tages sagen konnte, wohin er gehen soll und wie er dort hinkommt", erzählte die Schauspielerin. Halle spielte in dem Film die Mutantin Storm und war damals nicht die Einzige, die mit der Situation unzufrieden war.

Die Stimmung unter den Darstellern sei extrem angespannt gewesen, wie Halle weiter berichtete. Viele ihrer Kollegen hätten sich darüber beschwert, doch sie hätten die Schauspielerin gedrängt, das Wort zu ergreifen. "Jeder war wütend, aber sie alle sagten zu mir: 'Halle, du sagst es ihnen', weil sie wussten, dass ich es tun würde", erklärte sie. Für Halle war es einer der größten Tage an einem Filmset, weil sie sich ermächtigt fühlte, das Verhalten des Regisseurs anzusprechen. Ihr Kollege Alan Cumming (61) erwähnte die Konfrontation später in seinen Memoiren "Baggage: Tales From a Fully Packed Life" und schilderte, wie Halle Berry mutig gesagt habe, er solle ihren "schwarzen Hintern küssen", nachdem dieser das Cast angefahren hatte. Bryan hat diese Vorwürfe allerdings zurückgewiesen und erklärt: "So etwas ist nie passiert."

In ihrem neuen Film "Crime 101" verarbeitet Halle nun ihre eigenen Erfahrungen mit Sexismus und Diskriminierung in der Unterhaltungsbranche. Sie spielt darin Sharon, eine Frau, die am Arbeitsplatz mit Sexismus konfrontiert wird und schließlich ihren Chef zur Rede stellt, nachdem sie bei einer Beförderung übergangen wurde. "Ich dachte, wow, ich habe hier die Möglichkeit, etwas in einem Film festzuhalten, das mir persönlich sehr am Herzen liegt", sagte Halle in dem Interview. Die größte Herausforderung sei gewesen, die Figur nicht zu sehr mit ihrer eigenen Person verschmelzen zu lassen. "Meine Schwierigkeit mit dieser Figur bestand darin, dass sie so sehr ich war – wie mache ich daraus einen Charakter und nicht das Gefühl, dass es Halle ist, die dort einfach ihre Meinung sagt?", erklärte die zweifache Mutter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teilnehmerin der SiriusXM Front Row Series zu "Crime 101" im SiriusXM Studio in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Bryan Singer im Januar 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry auf der Bühne der 78. Filmfestspiele von Cannes