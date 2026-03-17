Selten: Herzogin Meghan teilt süßen Clip von Tochter Lilibet

Herzogin Meghan (44) hat ihren Followern auf Instagram einen seltenen Einblick in ihr Familienleben in Montecito gewährt. In ihrer Story zeigte die 44-Jährige unter anderem einen Mini-Ausschnitt ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (4), die im Garten des Anwesens vergnügt Hühnern hinterherjagt. Die Kleine trug dabei eine lila Jacke und eine Streifenhose und versuchte, eines der Tiere zu streicheln, während Meghan im Hintergrund herzlich lachte. Solche persönlichen Momente teilt die Schauspielerin nur selten mit der Öffentlichkeit, wobei sie darauf achtet, dass die Gesichter ihrer Kinder meist nicht zu sehen sind.

Neben dem niedlichen Clip mit Lilibet gab Meghan auch weitere Eindrücke ihres Alltags preis. In einem Video arrangierte sie Blumen für einen Tisch im Freien, in einem weiteren sammelte sie Blüten von einem Baum. Die Herzogin scheint den Tag hauptsächlich an der frischen Luft verbracht zu haben. Zusätzlich postete sie einen Clip, in dem sie in dem Buch "They Bloom Because of You: Poems on the Infinite Love, Growth, and Magic of Motherhood" von Jessica Urlichs blätterte. Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry (41) haben neben Lilibet auch den sechsjährigen Sohn Prinz Archie (6).

Erst vor wenigen Wochen hatte Meghan zum internationalen Frauentag ein Foto von sich und ihrer Tochter am Strand geteilt. Im Februar veröffentlichte sie außerdem ein Valentinstagsbild, auf dem Harry Lilibet mit roten Luftballons im Arm trug. "Diese zwei + Archie = meine ewigen Valentines", schrieb sie dazu. Das Paar hatte sich 2020 von seinen royalen Pflichten zurückgezogen und lebt seitdem an der Westküste der USA. Während Harry, der sich mit seiner Familie überworfen hat, in den vergangenen Jahren mehrfach nach England gereist ist, könnte Meghan im Juli nach vier Jahren erstmals wieder nach London zurückkehren, wenn ihr Mann die Invictus Games eröffnet.

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Imago Herzogin Meghan besucht das World Trade Center in New York

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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