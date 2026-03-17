Jacob Elordi löst Date-Versprechen bei den Oscars 2026 ein

Jacob Elordi (28) hat bei den Oscars ein ganz besonderes Versprechen eingelöst: Der Schauspieler erschien auf dem roten Teppich in Los Angeles nicht mit einer Hollywood-Schönheit an seiner Seite, sondern mit seiner Mutter Melissa Elordi. Mit gerade einmal 15 Jahren hatte Jacob ihr versprochen, sie eines Tages als sein Date zur größten Preisverleihung der Welt mitzunehmen. In der Show "Jimmy Kimmel Live!" hatte er vorab über sein Date gesprochen und erklärt: "Ich habe ihr mit 15 versprochen, dass ich sie mitnehmen würde. Also muss ich das einhalten."

Jacob hatte in Jimmys Talkshow von seiner Mutter geschwärmt, die immer an seinen Traum geglaubt hatte. Der Schauspieler wuchs in Brisbane in einer Arbeiterfamilie auf, seine Mutter war Hausfrau und engagierte sich ehrenamtlich in der Schulkantine, um mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Sein Vater John, der als Maler arbeitete, hatte damals allerdings Zweifel an den Hollywood-Plänen seines Sohnes. "Ich erinnere mich, dass mein Vater irgendwann das typische Dad-Ding gemacht hat und meinte: 'Du brauchst einen Plan B, weil das nicht unbedingt realistisch ist.' Und ich glaube, ich habe so etwas gesagt wie: 'Mein Plan B sind die Oscars'", erzählte Jacob.

Mutter und Sohn verbrachten den Oscar-Abend gemeinsam, an dem Jacob für seine Rolle als Monster in "Frankenstein" in der Kategorie Bester Schauspieler in einer Nebenrolle nominiert war. Die Auszeichnung ging am Ende zwar an Sean Penn (65) für "One Battle After Another", doch ganz leer ging "Frankenstein" nicht aus – der Film gewann drei Oscars. Dass Jacob überhaupt Schauspieler wurde, hat er seiner Mutter zu verdanken: Nach einer Rugby-Verletzung im Alter von zwölf Jahren meldete Melissa ihren Sohn an einer Theaterschule an, was den Grundstein für seine Karriere legte.

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Getty Images Jacob Elordi beim Oscar Nominees Luncheon im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Imago Jacob Elordi und Melissa Elordi bei den 98. Oscars im Dolby Theatre, Hollywood, 15. März 2026

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Imago Guillermo del Toro, Oscar Isaac, Ted Sarandos und Jacob Elordi bei der Premiere von "Frankenstein" in Mexiko-Stadt im November 2025