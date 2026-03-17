Ex Blake beteuert: Er hat keine Schuld an Amy Winehouses Tod

Blake Fielder-Civil (43) hat sich in einem seltenen Interview zu Wort gemeldet und weist die Vorwürfe zurück, für den Tod seiner Ex-Frau Amy Winehouse (†27) verantwortlich zu sein. Im Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunson sprach der 43-Jährige offen über seine turbulente Beziehung zu der verstorbenen Sängerin und die Drogenprobleme, die beide plagten. "Meine Haltung ist jetzt, dass ich weiß, dass viele Menschen die Vorstellung haben, dass Amys Tod meine Verantwortung ist", erklärte Blake und fügte hinzu: "Ich drücke mich nie vor Verantwortung. Wenn ich etwas getan habe, gebe ich es zu. Ich hatte eine Rolle zu spielen." Gleichzeitig betonte er jedoch, dass Amy selbst Entscheidungen getroffen habe: "Amy hatte Handlungsfähigkeit. Amy tat, was sie tun wollte." Die Sängerin war im Juli 2011 im Alter von nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung gestorben, zwei Jahre nach der Scheidung des Paares.

Blake ging in dem Interview auch auf die langjährigen Behauptungen ein, er habe Amy erstmals mit Heroin in Kontakt gebracht. Er räumte ein, dass die "Back to Black"-Interpretin das erste Mal mit ihm Heroin probiert habe, wies jedoch die Darstellung zurück, er sei damals bereits ein schwer abhängiger Drogenkonsument gewesen. "Ich war nicht in täglicher Abhängigkeit. Ich bin nicht aufgewacht und brauchte Drogen", versicherte er. Die Geschichte werde so erzählt, als sei er ein abgebrühter Drogenabhängiger gewesen, der die Situation irgendwie manipuliert habe, "und das ist einfach nicht wahr", so Blake. Er betonte zudem, dass Amy bereits vor ihrer Beziehung mit Kokain experimentiert habe. Vom Tod seiner Ex-Frau erfuhr Blake während einer Haftstrafe im Gefängnis HMP Leeds. "Mein erster Gedanke war, dass es ein Scherz sein würde", erinnerte er sich. Als die Realität zu ihm durchdrang, brach er in seiner Zelle zusammen.

Blake und Amy hatten sich 2005 in einem Pub in Camden kennengelernt und 2007 in Miami geheiratet. Ihre chaotische, von gegenseitiger Abhängigkeit geprägte Beziehung wurde von der Sängerin in ihrem Grammy-prämierten Album "Back to Black" verarbeitet. Der Musiker zeigte sich überrascht, als er entdeckte, dass die Songs hauptsächlich über ihn geschrieben worden waren – die Texte hätten sich wie "alte Liebesbriefe" angefühlt, die Momente aus ihrer gemeinsamen Zeit referenzierten. Blake lebt heute zurückgezogen in Leeds, wo erst vor Kurzem ein weiterer Schicksalsschlag sein Leben erschütterte: Sarah Aspin, seine frühere Partnerin und Mutter seiner zwei Kinder, wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Der Fall wurde als "ungeklärt" eingestuft.

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Imago Amy Winehouse und Blake Fielder-Civil unterwegs in New York

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Getty Images Blake Fielder-Civil und Amy Winehouse bei den MTV Europe Music Awards 2007

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ActionPress Amy Winehouse und Blake Fielder-Civil