In neuer "Marshals"-Folge wird Monicas Tod thematisiert

In der jüngsten Folge von "Marshals" erfuhren die Zuschauer herzzerreißende Details über die letzten Wochen von Monica, gespielt von Kelsey Asbille. In einem Gespräch zwischen Thomas, gespielt von Gil Birmingham, und Kayce, gespielt von Luke Grimes (42), kamen bewegende Informationen über Monicas Schicksal ans Licht. Thomas bemerkte, dass er Monicas Schuhe an der Tür gesehen habe, und mutmaßte, dass ihr Pferd nun auf Kayces Ranch sein Unwesen treibe. Kayce erklärte daraufhin, dass er Monica nur wenige Wochen vor ihrer Verschlechterung einen Hengst gekauft habe.

Im Gespräch erinnert sich Kayce daran, wie viel Hoffnung in dem Geschenk steckte. Er erklärt, er habe den Hengst wenige Wochen gekauft, bevor sich Monicas Zustand verschlimmerte, und es habe gedauert, das wilde Tier zu zähmen. Als dann feststand, dass sie nie wieder reiten würde, sei für ihn die Frage aufgekommen, welchen Sinn das Pferd noch habe. Thomas kommentiert den Moment mit den Worten, man müsse nicht noch einen Geist brechen und spricht von dem gemeinsamen Wissen um Leid und Opfer.

Die Produzenten der Show hatten sich für Monicas offscreen Tod entschieden, nachdem klar wurde, dass Kelsey für das Spin-off nicht zur Verfügung stand. Showrunner Spencer Hudnut hatte gegenüber dem Hollywood Reporter erklärt, dass Monica ursprünglich nicht als eine der verfügbaren Zutaten für die Serie zur Verfügung stand und dies die Richtung für Kayces Charakter vorgegeben habe. Trotz der traurigen Wendung für die Fans ist "Marshals" ein Riesenerfolg: CBS gab bereits bekannt, dass die Serie nach ihrer Premiere, die innerhalb von sieben Tagen von 20,6 Millionen Zuschauern gesehen wurde, verlängert wird.

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Imago Kelsey Asbille, Schauspielerin

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Imago Luke Grimes, Kelsey Asbille, Wes Bentley und Gil Birmingham bei der Premiere von "Yellowstone" Staffel 5 in New York, 2022

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Imago Luke Grimes bei der Los-Angeles-Premiere von CBS' "Marshals"

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