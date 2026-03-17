Anne Hathaway reagiert auf ultrastraffes Gesicht bei Oscars

Anne Hathaway (43) hat auf die Diskussionen um ihr makelloses Aussehen bei den Oscars reagiert – und zwar mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. Nachdem die Schauspielerin bei der Verleihung am Sonntagabend mit ihrer bemerkenswert glatten Gesichtshaut für Aufsehen gesorgt hatte, postete sie nun auf Instagram ein witziges Video, in dem sie sich über die viralen Kommentare lustig machte. Darin scherzte Anne, sie verwandle sich während der Vorbereitungen zur Verleihung in Lilith, die Grand High Witch – ihre Rolle aus dem Remake von "Hexen hexen" aus dem Jahr 2020. "Das ist 'Hexen hexen' Teil zwei. Die Rückkehr der Grand High Witch. Sie hat das Mäuseleben durchschaut und ist zurück", witzelte die 43-Jährige in dem Clip.

In dem Video zeigte Anne außerdem ein Foto von einem streng geflochtenen Zopf in ihrem Haar, mit dem sie auf humorvolle Weise auf einen angeblichen Eye-Lift-Effekt anspielte. Die Schauspielerin nahm damit direkt Bezug auf die zahlreichen Spekulationen im Netz, die sich nach ihrem Auftritt verbreitet hatten. Nutzer auf X hatten sich gefragt, was Anne mit ihrem Gesicht gemacht habe, während andere von einem "neuen Gesicht" sprachen. Die Referenz zu ihrer Rolle als groteske Hexe mit glatter, straffer Haut und kahlem Kopf aus der Verfilmung des Roald-Dahl-Romans passte perfekt zu ihrem selbstironischen Umgang mit den Kommentaren.

Bei den Oscars hatte Anne in einem Valentino-Kleid für Furore gesorgt, das mit seinem Blumenmuster eine Anspielung auf den berühmten Dialog aus "Der Teufel trägt Prada" zu sein schien. Gemeinsam mit Anna Wintour (76) überreichte sie die Trophäe für das beste Kostümdesign – ein nostalgischer Moment, der an ihre Rolle als Andy Sachs in dem Kultfilm von 2006 erinnerte. Während die beiden Frauen auf der Bühne für Amüsement sorgten, konzentrierten sich viele Zuschauer jedoch auf Annes jugendliches Aussehen. Ein Kosmetik-Experte erklärte gegenüber der Daily Mail, dass strategisch platziertes Botox, Dermal Filler und fortschrittliche nicht-chirurgische Behandlungen wie Laser-Resurfacing oder Microneedling zu ihrem strahlenden Teint beitragen könnten. Offiziell bestätigt hat Anne solche Behandlungen allerdings nie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei der Premiere von "Als du mich sahst"