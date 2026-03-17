Antrag unter Wasser: Metallicas James Hetfield ist verlobt

James Hetfield (62) hat sich mit seiner Freundin Adriana Gillett verlobt. Der Metallica-Frontmann machte seiner Partnerin, mit der er seit drei Jahren zusammen ist, den Antrag auf eine ganz besondere Weise: Bei einem gemeinsamen Tauchausflug hielt James unter Wasser ein laminiertes Schild in die Höhe, auf dem die Frage "Willst du mich heiraten?" stand. Dazu präsentierte der Musiker auch die Ringbox, während beide in voller Tauchermontur unterwegs waren. Adriana antwortete mit einem klaren Daumen nach oben, woraufhin James die freudige Nachricht auf Instagram verkündete: "Sie hat Ja gesagt!", schrieb er zu dem Foto, das die beiden in der außergewöhnlichen Situation zeigt.

Auch Adriana teilte die Neuigkeit auf ihrem eigenen Account und schwärmte von dem romantischen Moment. "Die beste Geburtstagsüberraschung", erklärte sie gegenüber ihren Followern. Der Antrag fand während eines Ausflugs statt, bei dem das Paar mit Walhaien schwamm – und das ausgerechnet an einem Freitag, dem 13. "Der einzigartigste, besonderste und romantischste Antrag, den sich eine Fische-Frau je hätte vorstellen können", schrieb Adriana weiter. In einem weiteren Beitrag postete sie zudem ein Bonusfoto mit einem der Walhaie. "In einem Meer voller Fische haben wir uns gegenseitig gefunden. Danke, Gott, dass du uns zusammengebracht hast", fügte sie hinzu.

Für den 62-jährigen Rockstar wird es die zweite Ehe sein. James war von 1997 bis 2022 mit Francesca Hetfield verheiratet, mit der er 25 Jahre lang zusammen war. Aus dieser Beziehung stammen drei gemeinsame Kinder: Cali, Marcella und Castor. In der Vergangenheit sprach der Sänger offen über seine Suchtprobleme und wie diese seine Familie in den frühen 2000er-Jahren belastet hatten. Im Podcast "The Joe Rogan Experience" erzählte er, dass ihn die Angst, seine Familie zu verlieren, dazu gebracht habe, sich Hilfe zu suchen. "Ich wurde von meiner Frau aus dem Haus geworfen, ich lebte allein irgendwo, ich wollte das nicht", erinnerte er sich. Seine damalige Ehefrau habe das Richtige getan und ihn gezwungen, in eine Entzugsklinik zu gehen, um seine Probleme in den Griff zu bekommen.

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Instagram / addygillett James Hetfield und Adriana Gillet

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Instagram / addygillett James Hetfield und Adriana Gillet bei ihrer Verlobung unter Wasser

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Getty Images James Hetfield mit seiner Familie im Februar 2012

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