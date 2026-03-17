Paul Mescal & Gracie Abrams' romantisches Oscar-Nacht-Selfie

Gracie Abrams (26) hat am Montag auf Instagram einen intimen Einblick in ihren Abend bei den Oscars mit ihrem Freund Paul Mescal (30) gewährt. Die Sängerin teilte eine Reihe von Schnappschüssen, darunter ein romantisches Spiegel-Selfie, das die beiden vor ihrem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich zeigt. Auf dem Foto küsst Paul die 26-Jährige zärtlich auf die Schläfe, während sie in ihrem Oscars-Outfit posieren. Gracie hält auf dem Bild ein Glas Champagner in der Hand und präsentiert ihr bauchfreies Outfit. Für die Zeremonie am Sonntagabend im Dolby Theatre in Hollywood trug die "So True"-Musikerin ein mit Pailletten besetztes Chanel-Zweiteiler mit einem dünnen Tüllschal, während Paul in einem kompletten Look von Celine erschien.

Der Oscar-Abend des Paares fand wenige Wochen nach ihrem Red-Carpet-Debüt als Paar bei den BAFTA Awards in London am 22. Februar statt. Zuvor waren die beiden bereits gemeinsam auf dem roten Teppich im Dolby Theatre erschienen, wo Paul in einem klassischen schwarzen Smoking und Gracie in ihrem funkelnden Chanel-Outfit strahlten. Die beiden werden seit Juni 2024 miteinander in Verbindung gebracht, als sie zum ersten Mal zusammen beim Abendessen im Zentrum Londons gesichtet wurden.

Bereits in der vergangenen Woche hatten mehrere Medien berichtet, dass Gracie den großen Schritt gewagt hatte und nach London gezogen war, um mit ihrem Freund zusammenzuleben. Die Musikerin soll sich in der britischen Hauptstadt sichtlich wohlgefühlt haben. "Sie plant, noch eine Weile hier zu bleiben, weil sie so glücklich ist", erzählte eine Quelle gegenüber The Sun. Freunde des Paares beschrieben Gracie und den Schauspieler zudem als "die wahre Liebe". Sie beide hätten die Beziehung zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten, doch zuletzt zeigten sie sich immer vertrauter.

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Instagram / gracieabrams Gracie Abrams und Paul Mescal in der Oscar-Nacht

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Getty Images Bei den 98. Oscars in Hollywood: Paul Mescal und Gracie Abrams am Dolby Theatre

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Getty Images Paul Mescal und Gracie Abrams