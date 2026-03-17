Statt Roben: Oscar-Star Jessie Buckley liebt Jogginganzüge

Jessie Buckley (36) hat am Wochenende bei der Pre-Oscar-Party von Chanel in Los Angeles eine überraschende Beichte abgelegt. Die Schauspielerin erklärte bei dem glamourösen Event, dass sie sich in der Modewelt oft unwohl fühle und privat auf ihren Look nicht allzu viel Wert lege. "Fashion ist irgendwie einschüchternd. Ich trage zu Hause einfach nur Jogginganzüge mit Löchern drin", verriet die 36-Jährige The Sun. Wenn sie in ihrem eigenen Zuhause sei, wolle sie sich einfach nur wohlfühlen. Die Schauspielerin, die für ihre Rolle als Agnes Shakespeare in "Hamnet" bereits bei den Baftas und Golden Globes als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, startete als heißeste Anwärterin auf den begehrten Oscar ins Rennen – und konnte ihn am Ende auch strahlend als Gewinnerin in Empfang nehmen.

Jessie sprach offen darüber, wie herausfordernd die Award-Season für sie als frischgebackene Mutter gewesen sei. "Es ist ein interessanter Moment, in diese Award-Saison als neue Mutter zu kommen und einen Weg zu finden, mich nicht in den Kleidern zu verstecken, sondern mich wirklich sehen zu lassen", erklärte sie. Wenn sie zu Anproben gehe und diese unglaublichen Kunstwerke präsentiert bekomme, könne sich das entweder erdrückend anfühlen oder wie etwas, in dem sie sich frei fühle. Bei der Party in Los Angeles waren neben Jessie auch Kristen Stewart (35), Lily-Rose Depp (26), Lauren Bezos, Mick Jagger (82) mit seiner Verlobten Melanie Hamrick (38) sowie Jeff Goldblum (73) mit seiner Ehefrau Emilie Livingston (43) zu Gast. Nicole Kidman (58) erschien ebenfalls mit ihren Töchtern Sunday und Faith und verriet, dass sie sogar noch einen Kirchgang einplane, da dieser sie zentriere.

Die gebürtige Irin lebt mit ihrem Ehemann Freddie und der gemeinsamen kleinen Tochter ein bodenständiges Leben abseits der roten Teppiche. Ihre Karriere begann 2008 in der BBC-Talentshow "I'd Do Anything", seitdem hat sie einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt. Für ihre Darstellung der Agnes Shakespeare in "Hamnet" an der Seite von Paul Mescal (30) trat sie bei der Oscar-Verleihung gegen Emma Stone (37), Kate Hudson (46), Rose Byrne (46) und Renate Reinsve (38) an. Die letzten Monate waren für die Schauspielerin geprägt von zahlreichen Preisverleihungen, bei denen sie trotz ihrer Vorliebe für Jogginganzüge in glamouröse Roben schlüpfen musste.

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Getty Images Jessie Buckley bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Jessie Buckley mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "Hamnet" bei den 98. Academy Awards in Hollywood

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Getty Images Jessie Buckley mit dem Preis für "Hamnet" bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles, 2026