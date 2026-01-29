Justin Bieber feiert großes Comeback bei den Grammys 2026

Justin Bieber (31) steht vor seinem großen Comeback: Der Sänger kehrt laut Just Jared am Sonntag, 1. Februar, auf die Bühne der Grammys zurück – sein erster großer öffentlicher Auftritt seit rund vier Jahren in Los Angeles. Der Kanadier, der mit "SWAG" und "SWAG II" 2025 gleich zwei Alben veröffentlicht hat, tritt bei der Gala gemeinsam mit weiteren Acts auf. Mit dabei sind unter anderem Sabrina Carpenter (26), Pharrell Williams (52) sowie die Best-New-Artist-Riege rund um Olivia Dean, Addison Rae (25) und Lola Young (25). Justin geht mit starken Chancen ins Rennen: Er ist in vier Kategorien nominiert, darunter Album des Jahres und Best Pop Vocal Album. Die Spannung steigt – und mit ihr die Vorfreude auf den Moment, wenn der Superstar wieder live vor Millionen steht.

Die Rückkehr auf die große Bühne ist auch deshalb bemerkenswert, weil Justin seit seiner 2022 abgebrochenen Tour kaum öffentlich performt hatte. Wie Just Jared berichtet, standen in den vergangenen Jahren nur private Shows und ein Gastauftritt bei SZA 2024 auf dem Plan. Das Comeback fällt mitten in eine von Stars gespickte Show: Deadline nennt neben Sabrina Carpenter und Pharrell Williams auch noch The Marias, Leon Thomas, KATSEYE, Alex Warren (25), SOMBR und Clipse als weitere Programmpunkte. Sabrina, Justin und Karol G (34) führen zudem im Frühjahr das Line-up von Coachella an – ein Vorgeschmack darauf, wie präsent Pop und R&B 2026 klingen werden.

Abseits der Preislisten hat Justins Auftritt eine persönliche Note: Nach der Diagnose eines Ramsay-Hunt-Syndroms im Jahr 2022 zog sich der Sänger aus dem Rampenlicht zurück, konzentrierte sich auf Gesundheit und kurze, kontrollierte Auftritte. Fans hoffen nun auf eine Performance, die sowohl seine Pop-Hooks als auch die ruhigeren, R&B-getränkten Stücke seiner jüngsten Ära zeigt. Sabrina zählt seit ihrem TV-Debüt im Vorjahr zu den Fixsternen der Award-Saison und pendelt souverän zwischen Studio, "Saturday Night Live" und Festival-Headliner. Für viele wirkt diese Grammys-Nacht wie ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, die nach intensiven Jahren wieder gemeinsam feiern – auf einer Bühne, die Karrieren prägt und Comebacks unvergesslich macht.

Getty Images Bei der World Series in Los Angeles: Justin Bieber verfolgt Spiel drei zwischen Blue Jays und Dodgers

Getty Images Sabrina Carpenter, September 2025

IMAGO / Cover-Images Justin Bieber, Sänger