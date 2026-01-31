Schaurig: Diese Horror-Highlights erobern 2026 Netflix

Diese Horrorfilme und -serien werden den Netflix-Fans in diesem Jahr das Fürchten lehren. Los geht es direkt am 26. März. Dann startet "Something Very Bad Is Going to Happen". Die Serie wurde unter anderem von Upside Down Pictures produziert, der Firma der Stranger Things-Schöpfer Matt und Ross Duffer (41). Es handelt sich um eine klassische psychologische Horrorgeschichte. Im Zentrum steht das verlobte Paar Rachel und Nicky. Die beiden treffen sich kurz vor ihrer Hochzeit zu Feierlichkeiten auf dem Anwesen einer reichen Familie – dort geschehen dann zunehmend seltsame Dinge. Neben der Serie ist ein Film aus der Feder des Meisters des Absurden, Guillermo del Toro (61), geplant. "The Boy in the Iron Box" erzählt von einer Söldnergruppe, die nach einer Notlandung Schutz in einer alten Festung sucht. Dort finden sie eine seltsame eiserne Kiste, in der ein tödliches Grauen verborgen liegt. Einen Starttermin gibt es hier zwar noch nicht, aber der Film erscheint voraussichtlich im Herbst 2026.

Aber auch für Fans von etwas abgefahrenem Horror hat Netflix etwas im Angebot. Bereits seit einiger Zeit verfügbar ist der Kinofilm "28 Years Later: The Bone Temple". Der dritte Teil des kultigen Zombie-Franchise lief 2025 auf der großen Leinwand, im Streaming ist er aktuell im Abo nur bei Netflix verfügbar – auf anderen Plattformen muss der Streifen mit Aaron Taylor-Johnson (35) und Ralph Fiennes (63) derzeit noch gekauft werden. Für Zombie-Fans gibt es auch bei Serien Nachschub. In diesem Jahr soll die zweite Staffel der südkoreanischen Serie "All of Us Are Dead" kommen. Es gibt zwar noch kein konkretes Datum, aber da die Geschichte über die Zombie-Epidemie noch nicht abgeschlossen ist, ist eine Veröffentlichung 2026 naheliegend. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch eine Verschiebung in das kommende Jahr folgt.

"All of Us Are Dead" gehört zu den Underdogs der Horror-Serien aus Südostasien, erfreut sich mittlerweile aber einer großen Fangemeinde. Aufgrund der Handlung rund um ein ausgebrochenes Zombie-Virus schlägt "All of Us Are Dead" in dieselbe Kerbe wie einst The Walking Dead. Gleichzeitig handelt es sich um eine Coming-of-Age-Geschichte, in deren Zentrum Schüler einer Highschool stehen und ums Überleben kämpfen. Damit erfüllt die Zombie-Serie wohl gleich mehrere Kriterien, die auch Fans der westlichen Kontinente abholt. Ähnlich funktionierte auch die japanische Manga-Verfilmung "Alice in Borderland". Der Survival-Thriller eroberte Netflix in drei Staffeln – eine vierte wird es aber nicht mehr geben, wie der Streamingdienst bereits bestätigte.

© 2026 Netflix, Inc. Szene aus "Something Very Bad Is Going to Happen", 2026

PictureLux / ActionPress Aaron Taylor-Johnson und Alfie Williams in "28 Years Later"

Yang Hae-sung/Netflix Szene aus "All of Us Are Dead"

