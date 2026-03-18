Sexy Kuss-Shooting sorgt bei den GNTM-Models für Aufregung

Die Kandidatinnen und Kandidaten von Germany's Next Topmodel sind in Los Angeles angekommen – doch eine luxuriöse Modelvilla bekommen sie dieses Mal nicht zu sehen. Stattdessen leben sie auf einer großen Ranch mitten in der Natur. Kaum haben sich alle zum ersten Mal getroffen, wartet bereits die erste Challenge auf sie: ein Kuss-Shooting! Schauspielerin Nina Rausch erscheint, um die Models auf die ungewohnte Aufgabe vorzubereiten. Jeder darf sich seinen Kusspartner selbst aussuchen, sodass sich Paare wie Marlene und Nana, Boureima und Merret, Yannek und Anna, Felix und Lara, Eileen und Lukas, Godfrey und Bianca, Louis und Antonia, Carsten und Jill, Luis und Alexavius, Ibo und Anika, Tony und Julia, Juna und Aurelie sowie Daphne und Jayden zusammenfinden.

Nina führt mit den Models verschiedene Übungen durch, damit sich die Partner vorher wohlfühlen und Vertrauen zueinander aufbauen können. Viele zeigen sich offen und neugierig: Jayden lässt seine Partnerin in seinen Armen liegen, Julia springt Tony regelrecht in die Arme und Reality-Bekanntheit Godfrey haucht Bianca im Rahmen der Übung sogar ein "Ich liebe dich" zu. Besonders viel Aufmerksamkeit ziehen jedoch Antonia und Louis auf sich, zwischen denen es offenbar gehörig knistert. Ihr Kuss wirkt besonders innig. "Ich bin ein offener Mensch und dasselbe kam eigentlich auch von ihm und deswegen war das eigentlich auch ein perfektes Match", verrät Antonia im Einzelinterview. Louis gibt mit schüchternem Lächeln zu: "Ja, Antonia wäre auf jeden Fall mein Typ." Antonia meint mit geröteten Wangen außerdem: "Ich bin nicht bei GNTM für eine Romanze, aber wenn es passiert, passiert es halt. Wer weiß."

Doch nicht bei allen Paaren stimmt die Chemie auf Anhieb. Merret und Boureima wirken steif, da Merret es befremdlich findet, jemanden zu küssen, den sie gar nicht kennt – Boureima sieht das ähnlich und empfindet die Situation als unangebracht. Auch Eileen und Lukas finden nicht zueinander, während Anna zunächst Probleme hat, sich auf Yannek einzulassen, obwohl er zum Kuss bereit wäre. "Aber irgendwann hab ich mich sicher und gut gefühlt", erzählt Anna später. Die beiden ziehen sich noch einmal in eine ruhigere, dunklere Ecke zurück, um für sich zu üben und sich eine Story für ihr Shooting auszudenken. Carsten und Jill probieren ebenfalls verschiedene Positionen aus, um miteinander vertrauter zu werden – dabei trägt Carsten den kleineren Jill sogar auf seinen Armen, was beide sehr amüsant finden. Schon am nächsten Tag steht das gemeinsame Shooting an.

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ProSieben Julia und Tony beim Proben für das Kuss-Shooting bei GNTM

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ProSieben/Max Montgomery Eileen und Lukas bei den Proben zum GNTM-Kuss-Shooting

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ProSieben/Max Montgomery Die Kandidaten und Kandidatinnen von GNTM in LA

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