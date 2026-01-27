Netflix beendet "Alice in Borderland" nach Staffel drei

Netflix hat das Kapitel "Alice in Borderland" offenbar geschlossen – und das ohne großes Tamtam. In einem Halbjahresrückblick des Streaminganbieters für Juli bis Dezember 2025 ist laut dem Filmmagazin Filmstarts von der "dritten und letzten Staffel" die Rede. Die dritte Staffel der japanischen Sci-Fi-Serie mit Kento Yamazaki als Arisu war mit etwa 25 Millionen Ansichten weltweit durchaus ein Erfolg, doch eine vierte Season steht dennoch nicht auf dem Plan.

Anders als bei Squid Game, wo schon früh klar kommuniziert wurde, dass die dritte Staffel den Abschluss bilden soll, tappte das Publikum hier komplett im Dunkeln. Denn im Finale von Staffel drei tauchten deutliche Hinweise auf, die wie ein Versprechen für eine mögliche vierte Staffel wirkten. Serienexperte Markus Trutt brachte gegenüber Filmstarts deshalb die Idee ins Spiel, dass die Macher stattdessen an einem Spin-off arbeiten könnten – eine Option, die weiter im Raum steht, auch wenn die Hauptserie offiziell beendet ist.

Die Serie, die auf dem gleichnamigen Manga basiert, hat sich in drei Staffeln vom Geheimtipp zum globalen Phänomen entwickelt. Zuschauer schwärmten zuletzt davon, wie nah die Adaption an der Vorlage bleibe und gleichzeitig emotional berühre. Die japanische Thriller-Serie hatte sich mit ihrer Mischung aus brutalen Spielen, düsterer Sci-Fi-Atmosphäre und den immer persönlicher werdenden Schicksalen von Arisu und seinen Mitstreitern eine treue Fangemeinde aufgebaut. Viele Fans begleiteten die Figuren über drei Staffeln durch Verluste, Allianzen und fragile Freundschaften und diskutierten online intensiv über moralische Entscheidungen in den Spielen.

Kento Yamazaki als Ariso in "Alice in Bordeland", Staffel zwei

Chishiya (Nijirō Murakami) in "Alice in Borderland"

Ayaka Miyoshi als An in "Alice in Bordeland"

