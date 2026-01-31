Stephanie Veniers Notkaiserschnitt-Drama um Baby Max

Stephanie Venier hat offen gemacht, was sich rund um die Geburt ihres Sohnes Max ereignet hat und das klingt nach sorgenreichen Stunden. Die Super-G-Weltmeisterin brachte gemeinsam mit Christian Walder, ihrem Partner und früheren Speedspezialisten, kurz vor Weihnachten ihr erstes Kind zur Welt. Max kam am 14. Dezember 2025 etwas früher als erwartet in Österreich zur Welt und durch Komplikationen musste ein Notkaiserschnitt durchgeführt werden. Danach verbrachten Mama und Baby die ersten Tage auf der Neonatologie, während Christian an ihrer Seite blieb. Weihnachten feierte die kleine Familie schließlich zu dritt im Krankenhaus – ein Fest, das sie so wohl nicht geplant hatten, aber eng das zusammenrücken ließ.

Auf Social Media schilderte die Sportlerin den dramatischen Verlauf mit berührenden Worten. Auf Facebook ließ sie Max selbst "sprechen": "Hallo Instagram-Welt! Mein Name ist Max. Ich bin am 14.12.25 ein kleines bisschen zu früh angekommen." Weiter schrieb Stephanie: "Meine Geburt war alles andere als einfach. Meine Mama hatte einen Notkaiserschnitt, und wir waren danach auf der Neonatologie." Dass die Feiertage im Spital verbracht wurden, bestätigte sie ebenfalls: "Weihnachten haben wir schließlich zu dritt im Krankenhaus verbracht." Inzwischen klingt alles erleichterter. Die ehemalige Speed-Queen gab Entwarnung: Baby und Eltern sind wohlauf, die ersten Wochen daheim laufen stabil und ohne größere Hürden. "Wir funktionieren zu dritt ganz wunderbar", so die Österreicherin.

Schon im Dezember hatte die frühere Weltmeisterin die Ankunft ihres Kindes mit einem liebevollen Foto unter dem Christbaum angedeutet, ohne Details preiszugeben. Privat zeigt sich Stephanie sonst zurückhaltend, doch für die Ankunft von Max öffnete sie ein kleines Fenster in ihr Familienleben. Christian, selbst einst im Weltcup für seine Tempofahrten bekannt, wirkt in den Posts als ruhender Pol an ihrer Seite. Das Paar strahlt auf den aktuellen Bildern Gelassenheit aus, die man sonst eher nach einem gelungenen Rennen kennt. Für Freunde und Wegbegleiter sind es genau diese leisen, innigen Momente zu dritt, die jetzt zählen: das erste Lächeln am Morgen, ein Spaziergang im Kinderwagen, die neue Routine, die plötzlich wichtiger ist als jede Ziellinie.

Getty Images Stephanie Venier, Skirennläuferin

Instagram / itsstephanievenier Stephanie Venier, Oktober 2025

