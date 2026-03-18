Maren Wolf empört: Sohn Lyan wurde von Fremden beleidigt

Maren Wolf (33) erlebte einen schockierenden Moment beim Frühstück mit ihrem Sohn Lyan. Die Influencerin saß gemeinsam mit dem Jungen entspannt in einer Bäckerei, als ein älterer Mann am Nebentisch plötzlich das Wort an sie richtete und ihr ungefragt seine Meinung über das Essen ihres Sohnes mitteilte. "Also, das hätte ich ja jetzt nicht gemacht, ne. Also das muss ja nicht sein, das Teilchen", soll der Fremde zu ihr gesagt haben. Als Maren zunächst verwirrt reagierte, wurde der Mann noch deutlicher und bezeichnete Lyan als "propper". Die Social-Media-Bekanntheit schilderte den Vorfall ausführlich in ihrer Instagram-Story und zeigte sich sichtlich mitgenommen von der Situation.

Als Maren den Mann höflich bat, seine unpassenden Bemerkungen zu unterlassen, eskalierte die Situation vollends. Der Fremde beschimpfte die junge Mutter daraufhin als "blöde Kuh" und eine weibliche Begleiterin als "Schnepfe". Dabei warf er Maren vor, respektlos und unhöflich zu sein. "Ich war so froh, dass er mit dem Handy beschäftigt war. Ich war maßlos überfordert", erklärte sie in ihrer Story. Letztendlich wurde Maren sogar gebeten, die Bäckerei zu verlassen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Besonders bitter: Der verstörende Vorfall ereignete sich ausgerechnet an ihrem eigenen Geburtstag.

Für Maren ist es nicht das erste Mal, dass die Erziehung ihres Sohnes sie vor Herausforderungen stellt. Erst vor einigen Monaten sprach sie offen über eine schwere Phase mit Lyan, in der der Junge sämtliche Grenzen austestete und sie oft nicht mehr zu ihm durchzukommen schien. Doch während sie damals mit den alltäglichen Erziehungskonflikten zu kämpfen hatte, war die aktuelle Situation eine völlig neue Erfahrung für sie. "Also, das ist mir halt auch noch nicht passiert. Manchmal frage ich mich echt. Was geht mit den Leuten einfach ab?", fragte sie sich fassungslos nach dem Vorfall.

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

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Instagram / marenwolf Lyan River und Maren Wolf, Mai 2025

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Instagram / marenwolf Maren Wolf im Juli 2025