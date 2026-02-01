Dschungel-Fans: DHB-Jungs haben Respekt von den Campern

Das Dschungelcamp ist aktuell in aller Munde. Parallel lockt auch die Handball-EM die Zuschauer vor die Bildschirme. Obwohl das Turnier die deutschen Nationalspieler sehr einnimmt, fiebern sie auch mit den Promi-Campern mit – und haben großen Spaß dabei. Gegenüber RTL Sport spricht Torwart David Späth (23) den Stars im australischen Busch seinen Respekt aus. "Generell, großen Respekt an die Leute, die da drin sind, weil ich glaube, ich würde keine einzige Prüfung schaffen. [...] Ich muss sagen, wir in der Mannschaft, vor allem bei den [Rhein-Neckar] Löwen, sind große Trash-TV-Freunde, große Fans", meint der Sportler und ergänzt: "Deswegen haben wir einige, die in der Trash-TV-Szene drin waren, und mir macht es Spaß, das anzugucken."

Auch der Linksaußen-Spieler Lukas Mertens verfolgt das Dschungelcamp mit Freude. Er verrät, dass das beliebte Reality-Format bei den deutschen Handballern im Hotel gerne mal abends geschaut wird: "Wenn du drei, vier Wochen im Hotel bist, irgendwann gibt es dann auch noch einen Lagerkoller, hast immer dasselbe, aber dann ab 22 Uhr... Mit den Spielen ist es immer ein bisschen schwierig, das zu schauen, aber es ist so, dass das Dschungelcamp auch läuft, ja." Selber am Lagerfeuer zu sitzen, kann Lukas sich offenbar nicht vorstellen. Besonders die Essensprüfungen wären nichts für den Profi vom SC Magdeburg. "Känguruhoden essen oder so – da bin ich komplett raus", lacht er.

Zur Primetime und im Vorabendprogramm liefern sich die Handball-EM und das Dschungelcamp in den vergangenen Tagen immer wieder ein Quotenduell. Dabei gewann allerdings das Turnier mehr als einmal, vor allem wenn die Deutschen selbst auf dem Feld stehen. Beschweren können sich die Produzenten des Dschungels und der Sender RTL wohl aber nicht. Laut einer Pressemitteilung erreichte Tag sechs am Mittwoch um 20:15 Uhr etwa 4,56 Millionen Menschen. Das entscheidende Hauptrundenspiel von Deutschland gegen Frankreich um 18 Uhr erreichte laut der AGF Videoforschung rund sieben Millionen Menschen.

Imago David Späth bei der EHF EURO 2026 im Spiel Deutschland gegen Frankreich

Imago Lukas Mertens bei der Handball-EM 2026

RTL Die Kandidaten des Dschungelcamps 2026

