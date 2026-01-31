Sechs Stars in Dschungelprüfung: Gibt es heute mehr Sterne?

Sechs Stars auf einen Schlag, und alle müssen in die "Genöle-Höhle": Teamchef Stephen Dürr (51) versammelt Samira Yavuz (32), Umut Tekin (28), Simone Ballack (49), Mirja du Mont (50), Patrick Romer (30) und sich selbst für die nächste Dschungelprüfung. Kaum stecken die Köpfe in den fixierten Öffnungen und die Hände in den Schlitzen, prasselt es von oben: Kakerlaken, Maden, Ameisen und dazu farbige Puzzle-Teile, die am Ende zu Sternen werden sollen. Die Gruppe muss rufen, reichen, zusammensetzen – elf Sterne sind theoretisch drin. Doch schon nach Sekunden wird klar: Diese Prüfung fordert Nerven aus Stahl und Kommunikation ohne Chaos.

Samira kriecht als Erste hinein, gibt das Tempo vor und ruft gebetsmühlenartig nach Farben: "Wer hat orangene Teile", hallt es durch die Höhle – doch keiner reagiert. Mirja ringt derweil mit dem Prinzip der fünfteiligen Sterne, verliert die Geduld und fragt nur noch, wie das Puzzle überhaupt funktioniert. Umut wird von den Ameisen erwischt, fährt hoch, schreit auf, die Augen tränen trotz Schutzbrille: "Mein Auge, mein Auge, die beißen, die beißen!" Während das Getier über Haare und Schultern krabbelt und die Zeit gnadenlos herunterläuft, bleibt die Koordination aus. Teile werden verpasst, Anweisungen überhört, Chancen verrinnen. Als die sechs die Höhle verlassen, klopfen sie sich die Tierchen aus den Haaren – und die Bilanz lautet bitter: Nur Simone setzt zwei Sterne zusammen.

Damit lief die heutige Prüfung noch schlechter als am Vortag. Gestern mussten Ariel und Gil Ofarim (43) gemeinsam in der "Videothek des Grauens" antreten. Doch statt Teamgeist gab es nur Streit. Die Love Fool-Bekanntheit stellte den 43-Jährigen auf dem Weg dorthin am laufenden Band zur Rede. "Ich glaube dir nicht, du bist ein Lügner. Du hast es doch selbst zugegeben", warf die Reality-TV-Teilnehmerin dem Sänger direkt vor. Gil blieb hart und blockte die Vorwürfe ab: "Können wir diese Shitshow beenden? Du bist wie ein Terrier und aggressiv." Harmonie Fehlanzeige – und bei der Aufgabe mit Kakerlaken, Spinnen und Schlangen kam Ariel dann gar nicht mehr klar. Sie verweigerte ganze Bereiche und zitterte sich durch die Prüfung. Am Ende blieben jedoch immerhin fünf Sterne übrig.

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungel

Anzeige Anzeige

RTL Die Stars in der Dschungelprüfung "Genöle Höhle"

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp 2026