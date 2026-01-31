Dschungel-Ersatz: Peter Klein versteckte sich wohl im Hotel

Geheime Mission in Down Under: Peter Klein (58) ist nach Informationen der Bild bereits am 18. Januar heimlich nach Australien geflogen – nicht als Camper, sondern als möglicher Nachrücker für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in Surfers Paradise. Eine Woche soll der Reality-TV-Star dort in einem Hotel abgeschottet worden sein, ohne öffentliche Auftritte, ohne Begleitung, bereit für den Ernstfall. Dann der plötzliche Cut: Noch bevor das reguläre Rausschmiss-Voting startete, erhielt Peter die Nachricht, dass seine Anwesenheit nicht mehr benötigt werde. Kurz darauf trat er die Rückreise nach Europa an.

Hintergrund der Aktion: Peter war laut dem Bericht als Ersatzkandidat eingeplant, falls ein Promi freiwillig hingeschmissen hätte oder aus gesundheitlichen Gründen ausfallen sollte. Trotz dieser Option entschied die Produktion dem Vernehmen nach frühzeitig, keinen Nachrücker ins Spiel zu bringen. Etwas ungewöhnlich ist der frühe Zeitpunkt der Absage, denn theoretisch blieb das Risiko eines spontanen Ausstiegs bestehen. Auf Anfrage wollte sich weder RTL noch das Management von Peter zu dem Vorgang äußern. Parallel kochte die Gerüchteküche: Es wurde spekuliert, ob Yvonne Woelke (46) ebenfalls in Australien sei – eine Bestätigung dafür gibt es nicht.

Peter, der als Promi-Verwandtschaft und Reality-Gesicht zuletzt immer wieder Schlagzeilen machte, hält sein Privatleben inzwischen gern geordnet. Mit Yvonne Woelke zeigt sich der TV-Bekannte, der zuvor mit Iris Katzenberger (58) verheiratet war, mittlerweile häufig eng verbunden. In Interviews betont er gern, wie wichtig ihm Verlässlichkeit im Alltag ist und wie sehr ihn ruhige Momente fernab des Rampenlichts runterbringen. Seitdem er mit Yvonne eine neue Partnerin an seiner Seite hat, bleibt sein Privatleben jedoch ein beliebtes Gesprächsthema.

SAT.1 Peter Klein, TV-Star

Instagram / peterklein_official Peter Klein, November 2024

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024