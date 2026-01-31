"Brechen mich nicht": Dschungel-Simone feuert gegen Realitys

Tränen, Kampfgeist und klare Worte am Lagerfeuer: Im Dschungelcamp 2026 bricht Simone Ballack (49) in einer emotionalen Nacht ihr Schweigen – und teilt dabei heftig gegen Mitcamperin Ariel aus. Zusammen mit Hubert Fella (58) sitzt sie unter dem australischen Sternenhimmel, als der Druck der Prüfungen und der Lageralltag sichtbar an beiden nagt. Während der 58-Jährige gesteht, dass bei ihm "die Nerven blank" liegen und er sich selbst als "Heulsuse" bezeichnet, obwohl er zu Hause nie weine, kontert Simone mit einer Mischung aus Wut und Entschlossenheit. Sie macht klar, dass sie sich von niemandem im Camp kleinmachen lassen will: "Die brechen mich hier nicht, glaub' mir! Keiner von diesen Pappenheimern! Ich will unbedingt gewinnen!", sagt sie – und Hubert stimmt ihr im Kampf um die Dschungelkrone zu.

Zuvor hatten die beiden TV-Gesichter eine ganze Liste an Frustpunkten durchgearbeitet. Simone stört sich besonders an Ariel, der sie vorwirft, nur an sich zu denken. Hubert berichtet, er habe beobachtet, wie die 22-Jährige immer wieder übermäßig Klopapier verbraucht habe – für ihn ein Symbol dafür, dass im Camp jeder "sein eigenes Ding" mache. Simone legt nach und nennt Ariel "ein faules Stück", das tagelang geschlafen habe, weil niemand sie zu Arbeiten eingeteilt habe. "Ich arbeite hart das ganze Jahr. Und die machen nur dieses Reality. Nichts anderes. Alles immer nur eine Selbstdarstellung. Oberflächlich. Keiner fragt dich mal: 'Wie geht es dir?'", feuert sie gegen die Realitystars im Camp. Als Hubert sie dann behutsam auf ihren verstorbenen Sohn Emilio anspricht und sagt: "Das tut dir doch bestimmt sehr weh hier, oder?", steigt der 49-Jährigen die Situation sichtlich hoch – Tränen schießen ihr in die Augen, doch sie bleibt gefasst und kanalisiert ihren Schmerz in noch mehr Kampfwillen.

Auch am Abend zuvor hatte Simone bereits offen über den Tod ihres Sohnes gesprochen. In einer ruhigen Nachtwache mit Mirja du Mont (50) vertraute sie ihr an: "In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt. Ich wusste es." Sie berichtete, dass sie in Deutschland gewesen sei, während Emilio in Portugal bei dem tragischen Unfall ums Leben kam. "Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und habe im Haus ganz laute Geräusche gehört. Ein lautes Klopfen und Hämmern, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Das ging ganz lange bis zu dem Zeitpunkt, als mein Telefon klingelte und ich die Nachricht bekommen habe, dass Emilio verstorben ist", schilderte die Reality-Teilnehmerin im Dschungeltelefon.

Anzeige Anzeige

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Hubert Fella und Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026