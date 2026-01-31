Serkan Yavuz unterstützt Ex-Samira im Dschungel-Voting

Serkan Yavuz (32) meldet sich mit einer überraschenden Botschaft bei seinen Followern: In seiner aktuellen Instagram-Story stellt sich der Reality-TV-Star offen hinter seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32), die derzeit im Dschungelcamp um die Krone kämpft. Er teilt ein Foto von Samira mit ihrer offiziellen Endziffer. Dazu schreibt Serkan: "Egal, welche Differenzen Samira und ich haben, wir haben zwei wundervolle Kinder, die immer Priorität Nummer 1 sind." Genau deshalb wünsche er Samira nur das Beste und ruft seine Community dazu auf, für sie abzustimmen und sie im Rennen um den Dschungelthron zu unterstützen.

In seiner Story erklärt Serkan weiter, dass falscher Stolz oder Ego in dieser Situation für ihn keinen Platz hätten. "Ihr könnt von mir halten und denken, was immer ihr wollt, aber ich freue mich selbstverständlich, wenn Samira die Krone gewinnt und Erfolg im Leben hat, weil es immer um die Absicherung und Zukunft der Kinder geht", heißt es auf Instagram. Serkan betonte, dass er noch nie ein missgünstiger Mensch gewesen sei und stellt klar: "Ganz bestimmt fange ich nicht bei der Mutter meiner Kinder damit an."

Im Dschungelcamp war Serkan zuletzt ein heiß diskutiertes Thema, wobei vor allem seine Seitensprünge für Gesprächsstoff sorgten. Samira sprach offen darüber, was zwischen ihm und anderen Frauen vorgefallen sein soll und wie schwer die Trennung für sie war. Umso überraschender ist es, dass Serkan jetzt öffentlich seine Unterstützung für seine Ex zeigt. Nun bleibt abzuwarten, ob sein Aufruf auch Früchte trägt. Abschließend schreibt Serkan an seine Follower: "Ihr entscheidet, ich würde mich für sie und die Kids freuen, wenn Mama die Krone nach Hause bringt."

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Januar 2025