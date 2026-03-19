James Cameron heizt Spekulationen um "Avatar 4" an

James Cameron (71) hat sich jetzt bei den Saturn Awards zur Zukunft der Avatar–Reihe geäußert und dabei vorsichtig optimistische Signale für einen vierten Teil gegeben. Obwohl "Avatar 4" vom Studio 20th Century Fox noch nicht offiziell bestätigt wurde, erklärte der Regisseur gegenüber ScreenRant: "Um ganz klar zu sein: Wir haben noch nicht einmal eine Entscheidung getroffen, weiterzumachen. Aber falls ich das tue – und ich würde sagen, es ist wahrscheinlich, aber nicht zu hundert Prozent –, werden wir definitiv aus den Erfahrungen aller drei Filme lernen." Damit macht James den Fans Hoffnung, dass die Science-Fiction-Saga trotz der vergleichsweise geringeren Einnahmen von "Avatar: Fire and Ash" fortgesetzt werden könnte.

Der Regisseur sprach auch über mögliche Veränderungen an einzelnen Figuren für eine potenzielle Fortsetzung. Besonders die Rolle der Antagonistin Varang, gespielt von Oona Chaplin (39), soll laut James deutlich stärker in den Fokus rücken. "Ausgehend von 'Fire and Ash' müsste Varang in Zukunft vielleicht etwas stärker geschrieben werden. Sie hat gewissermaßen einfach ihren Platz unter all den anderen eingenommen, weil in der Geschichte sehr viele Figuren und Handlungsstränge gleichzeitig laufen", erklärte er. Deshalb wolle man die Figur künftig mehr in den Vordergrund stellen.

James betonte zudem, wie wichtig ihm das Feedback der Fans bei der Weiterentwicklung der Reihe ist. Er verwies dabei auf die Reaktionen zu "Avatar: The Way of Water", wo die Figur Payakan bei den Zuschauern besonders gut ankam und sogar die am besten bewertete Figur des Films war. "Dann denkt man sich: 'Ich schätze, wir sollten Payakan in Fire and Ash einbauen.' Man lernt, während man weitermacht. Es entwickelt sich ständig weiter", so der Filmemacher. Der dritte Teil der Reihe spielte weltweit rund 1,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 1.212.436.130 Euro) ein, konnte damit aber nicht an die enormen Erfolge der ersten beiden Filme anknüpfen, die zusammen über fünf Milliarden Dollar (umgerechnet 4.330.129.037 Euro) einbrachten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Ausstellung "L'Art De James Cameron" in der Cinémathèque française: James Cameron in Paris

Anzeige Anzeige

Imago Varang, Anführerin der Ash People, in "Avatar: Fire and Ash" (2025)

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Worthington, Zoe Saldana und James Cameron, August 2024