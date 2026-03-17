"Psycho": Serkan Yavuz verrät Details über KDRS-Allstars

Serkan Yavuz (32) packt aus: Der Realitystar hat jetzt in seinem Podcast "unReal" offen über die neue Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars" gesprochen. Der Teilnehmer der kommenden Ausgabe berichtet von intensiven Drehtagen am Starstrand, an denen fast ausschließlich Realityprofis aufeinandertrafen und jeder sich zeigen wollte. "Es war psycho. Es war wirklich kräftezehrend, es war hart und unfassbar anstrengend", erklärte er im Podcast. Für Serkan fühlte es sich trotz allem vertraut an: "Es war wie nach Hause kommen", sagte er und versicherte, dass im Haus so viel passierte, dass es kaum in Worte zu fassen sei. Gleichzeitig räumte der Realitystar ein, er sei dabei an seine Grenzen gekommen.

Mehr Einblick gab Serkan auch in seine Haltung zum Format. Er nannte Kampf der Realitystars erneut sein Wunschprojekt. "Ihr wisst ja, das ist mein absolutes Lieblings- und Traumformat", sagte er während der Aufnahme. Schon früher sei er aus Überzeugung und mit Kalkül in die Sala gezogen: "Damals habe ich mich nicht umsonst für einen Euro dahin bewegt. Zum einen als Marketing-Move", erklärte er im Podcast. In der Allstar-Runde habe er jedoch erlebt, dass viele Kolleginnen und Kollegen mit klarer Strategie anreisten. "Die überlegen sich zu Hause was. Die legen sich so Sprüche und Aktionen parat ... Ich will keine Namen nennen", meinte Serkan. Er selbst lege sich nichts zurecht, handle aus der Situation heraus und rede frei Schnauze. Dass diesmal fast nur Profis im Spiel waren, habe die Atmosphäre zusätzlich angeheizt. "Ich bin da auch hart an meine Grenzen gekommen", gab er offen zu und betonte, dass in dieser Staffel so viel passiere, dass eine Beschreibung allein kaum reiche.

Die Allstar-Staffel bringt insgesamt 24 frühere Teilnehmer zurück an den Starstrand. Neben Serkan treten unter anderem Kate Merlan (39), Sam Dylan (35), Yeliz Koc (32), Narumol, Paco Herb, Georgina Fleur (35), Kader Loth (53) und Giuliana Farfalla (29) erneut an – eine Runde, in der viele starke Persönlichkeiten zusammenkommen. Viele von ihnen hat Serkan schon in anderen Formaten beobachtet, nun prallen ihre Strategien geballt an einem Ort aufeinander. Der Realityprofi hält seine Rolle klar: Er agiert ohne festgelegte Sprüche und sagt direkt, was er denkt.

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Imago Serkan Yavuz beim Social Event der Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, April 2024

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar