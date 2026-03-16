"Lasse den bestimmt machen": Samira Yavuz plant Bauch-OP

Samira Yavuz (32) denkt offenbar über eine Veränderung nach. In einer Instagram-Story verrät die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie über eine Veränderung an ihrem Körper nachdenkt. Während blondes Haar für sie keine Option mehr ist, da ihre Haare durch früheres Blondieren komplett kaputtgegangen seien und sie nur noch dunkler färben könne, scheint sie nun andere Pläne zu verfolgen. "Ihr versteht auch nicht, wie oft ich an meinen Bauch zurückdenke", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich glaube, ich lasse den bestimmt machen. Nur wann, ist die Frage."

Doch nicht nur ihr Bauch beschäftigt die ehemalige Dschungelcamperin. In einer weiteren Instagram-Story teilt Samira ein Bikini-Foto von sich, auf dem ihr Po zu sehen ist. Den Schnappschuss kommentiert sie mit einer ordentlichen Portion Selbstironie: "Sche*ß mal auf die Haare. Aber wo ist mein Hintern eigentlich hin, ey?" Mit ihrer lockeren Art zeigt die Influencerin einmal mehr, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Gleichzeitig gibt sie ihren Followern einen ehrlichen Einblick in ihre Gedanken rund um ihr Aussehen und die Veränderungen ihres Körpers.

Bereits vor drei Wochen hatte Samira in ihrem Podcast "Main Character Mode" ganz offen über Schönheitsoperationen gesprochen. In der Folge verriet sie, dass sie ihrer Tochter Nova später eine Brust-OP nicht verbieten würde. "Wenn ich jetzt den Fall hätte, dass Nova später zu mir sagt, 'Mama, ich möchte Brüste', dann wäre ich die Letzte, die sagt, 'Das operierst du dir nicht'", erzählte die 32-Jährige. Samira begründete ihre Einstellung damit, dass sie selbst genau wisse, wie es sich anfühlt, sich im eigenen Körper nicht wohlzufühlen.

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Imago Samira Yavuz beim Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

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ActionPress Samira Yavuz, Reality-TV-Star

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