Kindesmissbrauch: Auch Josh Duggars Bruder festgenommen

Joseph Duggar ist in den USA verhaftet worden. Dem 31-Jährigen werden laut einer Pressemitteilung, die unter anderem TMZ vorliegt, vom Bay County Sheriff's Office unzüchtige und laszive Handlungen an einem minderjährigen Kind vorgeworfen. Die mutmaßlichen Übergriffe sollen sich während eines Familienurlaubs in Panama City Beach in Florida im Jahr 2020 ereignet haben. Das damals neun Jahre alte Opfer, mittlerweile 14 Jahre alt, gab in einem forensischen Interview an, dass Joseph sie wiederholt aufgefordert habe, sich auf seinen Schoß zu setzen. Später habe er sie gebeten, sich neben ihm auf eine Couch zu setzen, woraufhin er beide mit einer Decke zugedeckt habe. Unter der Decke soll er dann ihre Unterwäsche zur Seite geschoben und ihre Genitalien berührt haben.

Laut Polizei entschuldigte sich Joseph später bei dem Mädchen für seine Handlungen. Der Vater des Opfers konfrontierte den Realitystar am 17. März mit den Vorwürfen. Ermittler geben an, dass Joseph gegenüber dem Vater und Detektiven aus Tontitown seine Taten eingeräumt habe. Daraufhin wurde er festgenommen und angeklagt. Die Anklage lautet auf unzüchtige und laszive Belästigung eines Opfers unter 12 Jahren sowie auf unzüchtiges und laszives Verhalten durch eine Person über 18 Jahre. Joseph wurde am 18. März ins Gefängnis in Washington County, Arkansas, eingeliefert und wartet nun auf seine Auslieferung nach Bay County, wo ihm der Prozess gemacht werden soll.

Die Familie Duggar war durch die TLC-Serie "19 Kids and Counting" bekannt geworden, die das Leben der kinderreichen Familie dokumentierte. Josephs Bruder Josh Duggar wurde bereits im April 2021 verhaftet und später in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Josh hatte Kinderpornografie empfangen und besessen und sitzt dafür derzeit im Gefängnis. Die Duggars galten lange als konservative Vorzeigegroßfamilie, doch die Skandale um die Brüder haben das öffentliche Bild der Familie nachhaltig beschädigt. Im vergangenen Jahr wurde die Entlassung von Josh sogar noch einmal vertagt. Die Behörden verschoben seinen Entlassungstermin erneut, diesmal auf den 23. Dezember 2032. Gründe für die Entscheidung wurden nicht öffentlich gemacht, wie The Hollywood Gossip berichtete.

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Imago Josh Duggar beim March for Marriage in Washington, D.C., am 25. April 2014

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Imago Familie Duggar

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Imago Die Duggars: Jim Bob und Michelle mit ihren 16 Kindern in Springdale, Arkansas, am 14. Dezember 2005