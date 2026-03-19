So viel zahlt Arnold Schwarzenegger für Mr.-Freeze-Anzug

Arnold Schwarzenegger (78) ist schon länger dafür bekannt, dass er gerne Requisiten von seinen Filmsets mit nach Hause nimmt. Auch bei den Dreharbeiten zu "Batman & Robin" war das der Fall, wo er 1997 an der Seite von George Clooney (64) und Chris O'Donnell die Rolle des Superschurken Mr. Freeze verkörperte. Sein aufwendiges Kostüm – ein futuristischer Hightech-Anzug, der seinen gesamten Körper verhüllt und nur sein Gesicht durch die gläserne Front des Helms sichtbar macht – hatte es dem Schauspieler dabei besonders angetan, wie Kino.de berichtet. Der ausgefallene Anzug soll an Figuren wie Robo-Cop erinnern und war so besonders, dass Arnold nach Abschluss der Dreharbeiten bei den Filmschaffenden anfragte, ob er ihn behalten dürfe.

Normalerweise gehören die Kostüme dem jeweiligen Studio, in diesem Fall Warner Bros., und werden häufig für andere Produktionen wiederverwendet oder ihre Einzelteile für neue Outfits genutzt. Den meisten Darstellern bleibt es daher verwehrt, ihre Filmkostüme mit nach Hause zu nehmen. Doch wie Produzent Peter Macgregor-Scott gegenüber dem Portal The Hollywood Reporter verriet, fand das Studio mit Arnold eine besondere Vereinbarung. Der gebürtige Österreicher unterzeichnete einen Vertrag, der es ihm erlaubt, den Mr.-Freeze-Anzug auf unbegrenzte Zeit auszuleihen – die jährliche Leihgebühr beträgt dabei lediglich einen Dollar.

Arnold hatte in den 1980er- und 1990er-Jahren den Höhepunkt seiner Schauspielkarriere erreicht. Mit Filmen wie "Predator," "Total Recall" und "Terminator 2" hinterließ er beim Action-Publikum einen bleibenden Eindruck. "Batman & Robin" hingegen gilt bei vielen Comicbuchfans als Tiefpunkt des Superhelden-Genres und wird oft als Fremdscham-Fest bezeichnet. In dem Film spielt Arnold einen kriminellen Bösewicht, dessen Körpertemperatur durch seinen speziellen Anzug unter null Grad Celsius gehalten werden muss, damit er überleben kann. Die außergewöhnliche Vereinbarung mit Warner Bros. zahlt sich für den Schauspieler nun seit mehr als zwei Jahrzehnten aus – was auch immer er mit dem futuristischen Kostüm anstellt.

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Getty Images Arnold Schwarzenegger, Juni 2025

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Getty Images Uma Thurman als Poison Ivy und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze in "Batman & Robin", 1997

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Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler