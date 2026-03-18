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Samira Yavuz
Kurios: Samira Yavuz ist in ihr eigenes Auto eingebrochen

Kurios: Samira Yavuz ist in ihr eigenes Auto eingebrochen

- Melina Becker
Lesezeit: 2 min

Samira Yavuz (32) erlebte kürzlich einen besonders stressigen Moment in einer Tiefgarage. Die TV-Bekanntheit stand plötzlich vor verschlossener Autotür, weil die Batterie ihres Autoschlüssels den Geist aufgegeben hatte. In ihrer Instagram-Story schilderte sie nun das Chaos, das sich daraufhin abspielte. "Heute mal 'ne Sonderausgabe von: 'Unverhofft kommt oft'. Die Batterie von meinem Autoschlüssel war runter. Und ich kann so was absolut 0,0 bedienen, wenn's nicht so klappt, wie immer", erklärte die Zweifachmama ihren Followern. Die 32-Jährige teilt regelmäßig private Einblicke in ihr Leben auf Social Media und gewährte auch diesmal ungeschönt Einblicke in ihren Alltag.

Was dann folgte, war purer Stress. Samira musste tatsächlich in ihr eigenes Auto einbrechen und benötigte dafür rund 25 Minuten. Doch damit nicht genug: Während sie versuchte, das technische Problem zu lösen, spielte sich um sie herum das totale Chaos ab. "Ein Kind liegt in der Pfütze, das andere meint, wir spielen parallel noch fangen in der Tiefgarage – also ja, Cortisol regiert meinen Körper", beschrieb Samira die angespannte Situation und machte damit deutlich, wie sehr die Stresshormone ihren Körper in diesem Moment beherrschten.

Mit körperlichen Veränderungen beschäftigt sich Samira aktuell offenbar häufiger. Erst vor Kurzem hatte die Influencerin in einer Instagram-Story verraten, dass sie über eine Bauch-OP nachdenke. "Ihr versteht auch nicht, wie oft ich an meinen Bauch zurückdenke", schrieb sie damals und ergänzte: "Ich glaube, ich lasse den bestimmt machen. Nur wann, ist die Frage." Bei ihren Haaren plane sie hingegen keine drastischen Veränderungen mehr. Blondes Haar sei für sie keine Option, da ihre Haare durch früheres Blondieren stark geschädigt worden seien und sie sie nur noch dunkler färben könne.

Samira Yavuz vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten in Frankfurt am Main, 16.01.2026
Imago
Samira Yavuz vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten in Frankfurt am Main, 16.01.2026
Samira Yavuz im Januar 2026
Instagram / samirayasminleila
Samira Yavuz im Januar 2026
Samira Yavuz, TV-Bekanntheit
IMAGO / Future Image
Samira Yavuz, TV-Bekanntheit
War Samiras "Auto-Einbruch" in der Situation die richtige Lösung?
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