So hält Serkan Yavuz trotz TV-Show Kontakt zu seinen Kindern

Serkan Yavuz (32) ist regelmäßig für TV-Shows unterwegs – doch dabei verliert er seine zwei Kinder nie aus den Augen. In seinem Podcast "unReal" verrät der Realitystar jetzt, wie er es schafft, Vatersein und seine Karriere im Fernsehen miteinander zu vereinbaren. Damit er während der Dreharbeiten den Kontakt zu seinen Kindern halten kann, lässt sich Serkan sogar vertraglich absichern, dass er mit ihnen telefonieren darf. "Wenn ich vier Wochen am Stück weg bin, das geht nicht ohne Kontakt. Ich muss die Kinder sehen, die müssen mich hören. Das ist mir superwichtig als Vater, dass die auch wissen, der Papa ist arbeiten, der Papa ist gerade nicht da, aber der meldet sich und hört, wie es denen gerade geht", erklärt er im Podcast.

Mindestens alle drei Tage möchte der Realitystar mit seinen Kindern sprechen, wenn er für Drehs von zu Hause weg ist. Doch die Trennung von Nova und ihrer kleinen Schwester Valea setzt ihm emotional zu. "Das ist für mich aber auch unnormal hart", gibt Serkan ehrlich zu. Die Sehnsucht und das Vermissen werden laut ihm immer größer, je länger er von seinen Töchtern getrennt ist. Nach jedem Telefonat bekomme er allerdings neuen Antrieb und er könne in den Shows dann wieder Vollgas geben. Jedes Mal, wenn er nach Hause komme, freue er sich unglaublich doll auf seine Kinder. "Aber es ist nicht ohne", betont er.

Schon vor einigen Wochen hatte Serkan ganz offen zugegeben, dass seine Kinder ihm in besonders schweren Momenten Halt schenken. In einer älteren Podcastfolge sprach der Realitystar über eine dunkle Phase, ausgelöst durch die Dschungelcamp-Teilnahme von Samira Yavuz (32). Er habe sich innerlich wie gelähmt gefühlt und sei in alte Muster zurückgefallen. Besonders die lange Trennung von Nova und Valea habe ihm damals schwer zugesetzt. "Ich war wirklich tot innerlich. Ich war so tot, wie noch nie", gestand Serkan. Erst als er seine Töchter nach sieben Wochen endlich wiedergesehen habe, sei wieder Lebensfreude in ihm erwacht. "Das zählt im Leben. Das ist das Einzige, wofür ich kämpfe und lebe und immer im Leben alles geben werde, dass diese zwei Mäuse hoffentlich immer eine wunderbare Zeit haben werden", erklärte der Podcaster.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova, Oktober 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Nova, 11. Februar 2026

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Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025